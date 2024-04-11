900 мигрантов поставлено на воинский учет в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Военкомы и следователи ловили иностранцев, которые имеют гражданство России, но не стоят на воинском учете и не торопятся в ближайшее время это делать.
В 2024 году 1,3 тысячи мигрантов получили повестки в военкоматы, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на СКР по ЦВО. На учет в военкоматах было поставлено 920 человек, из них 130 уже убыли для службы в армии, либо по контракту.
Недавно рейды по поиске мигрантов прошли в некоторых муниципалитетах, в том числе в ряде мест в Тагиле. Искали иностранцев в торговых точках и на овощебазах — там, где как правило можно встретить много иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что в уральское столице толпа иностранцев на Сортировке врассыпную бросилась убегать от силовиков.