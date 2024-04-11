900 мигрантов поставлено на воинский учет в Свердловской области

В 2024 году 1,3 тысячи мигрантов получили повестки в военкоматы, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на СКР по ЦВО. На учет в военкоматах было поставлено 920 человек, из них 130 уже убыли для службы в армии, либо по контракту.