tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

900 мигрантов поставлено на воинский учет в Свердловской области

900 мигрантов поставлено на воинский учет в Свердловской области

11 апреля 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
На воинский учет в Свердловской области поставили порядка 900 мигрантов. Для этих целей были проведены рейды.

Военкомы и следователи ловили иностранцев, которые имеют гражданство России, но не стоят на воинском учете и не торопятся в ближайшее время это делать.

В 2024 году 1,3 тысячи мигрантов получили повестки в военкоматы, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на СКР по ЦВО. На учет в военкоматах было поставлено 920 человек, из них 130 уже убыли для службы в армии, либо по контракту.

Недавно рейды по поиске мигрантов прошли в некоторых муниципалитетах, в том числе в ряде мест в Тагиле. Искали иностранцев в торговых точках и на овощебазах — там, где как правило можно встретить много иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что в уральское столице толпа иностранцев на Сортировке врассыпную бросилась убегать от силовиков.

Силовики устроили облаву на мигрантов на «Таганском ряду» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Выдворяют десятками ежедневно: мигранты заполонили суды в ЕкатеринбургеТранспортники из Екатеринбурга заявили о кадровом кризисе из-за оттока мигрантовИзолятор под Екатеринбургом переполнен мигрантами
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Контракт#Мигранты#Сухой Лог#Богданович#Армия#Рейды#Екатеринбург#Воинский учет#Дарья Сорокина#Торговые точки#Общежития
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:14
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Сегодня, 09:31
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле составили 100 протоколов на жителей Вагонки
Сегодня, 10:15
Жителям Свердловской области запретили ночевать в лесах
Сегодня, 08:42
"