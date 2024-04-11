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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Тагиле разработают меры по антитеррористической безопасности на транспорте

Антитеррористические меры: безопасность тагильчан на транспорте будет усилена

11 апреля 2024, 13:53
Фото: tagilcity.ru

В Тагиле разработают меры по антитеррористической безопасности на транспорте

В Нижнем Тагиле ответственным лицам поручено организовать дополнительные меры по антитеррористической безопасности на транспорте.

Ответственным за исполнение постановления назначен директор ЦОДД Нижнего Тагила Вячеслав Масальский. В срок до 1 мая 2024 года в ведомстве должны разработать дополнительные меры.

Действительно, во исполнение требований законодательства на меня возложена ответственность за обеспечение исполнения требований транспортной безопасности, в том числе по антитеррористической защищенности мостов, тоннелей и путепроводов длиной до 25 метров. Будем отталкиваться от нормативных документов, предложения должны сначала получить одобрение у руководства, а в дальнейшем — обеспечены финансированием, — рассказал TagilCity.ru Вячеслав Масальский.

Ранее стало известно, что Парад Победы в 2024 году пройдет под усиленной охраной сотрудников силовых структур.

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