Антитеррористические меры: безопасность тагильчан на транспорте будет усилена

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Ответственным за исполнение постановления назначен директор ЦОДД Нижнего Тагила Вячеслав Масальский. В срок до 1 мая 2024 года в ведомстве должны разработать дополнительные меры.
Действительно, во исполнение требований законодательства на меня возложена ответственность за обеспечение исполнения требований транспортной безопасности, в том числе по антитеррористической защищенности мостов, тоннелей и путепроводов длиной до 25 метров. Будем отталкиваться от нормативных документов, предложения должны сначала получить одобрение у руководства, а в дальнейшем — обеспечены финансированием, — рассказал TagilCity.ru Вячеслав Масальский.
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