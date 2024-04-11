Бензин подорожал в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Согласно статистике, за неделю с 1 по 8 апреля цены на бензин выросли в среднем на 0,5 процента.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, литр АИ-92 обходился автомобилистам в 49,71 рубля (+0,25%). За АИ-95 водители платили 53,84 рубля (+0,29%), а за АИ-98 и выше — 68,21 рубля (+0,75%).
Кроме того, подорожало и дизельное топливо. За него свердловчане в среднем по региону отдавали 64,11 рубля (+0,25%).
Ранее, к конце декабря 2023 года, автомобилисты из Екатеринбурга были возмущены ростом цен на бензин.