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Published Сегодня, 12:34

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Бензин подорожал в Свердловской области

Бензин подорожал в Свердловской области

11 апреля 2024, 12:34
Фото: 1MI
В Свердловской области в начале апреля 2024 года подорожали все виды топлива для автомобилей. Данные предоставил Свердловскстат.

Согласно статистике, за неделю с 1 по 8 апреля цены на бензин выросли в среднем на 0,5 процента.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, литр АИ-92 обходился автомобилистам в 49,71 рубля (+0,25%). За АИ-95 водители платили 53,84 рубля (+0,29%), а за АИ-98 и выше — 68,21 рубля (+0,75%).

Кроме того, подорожало и дизельное топливо. За него свердловчане в среднем по региону отдавали 64,11 рубля (+0,25%).

Ранее, к конце декабря 2023 года, автомобилисты из Екатеринбурга были возмущены ростом цен на бензин.

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#Транспорт#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Статистика#Водители#Бензин#Топливо#Подорожание#Екатеринбург#Евгения Сафина
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