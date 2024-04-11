tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Резавшая себя на окне жительница Екатеринбурга работает кассиром

Что известно о голой екатеринбурженке, которая сидела на подоконнике и резала себя

11 апреля 2024, 09:28
Фото: 1MI

Резавшая себя на окне жительница Екатеринбурга работает кассиром

Стали известны подробности о женщине, которая сидела голая на подоконнике и резала себя стеклом. Ее зовут Валентина, она работает кассиром.

У женщины двое детей, пишет Ура.ру со ссылкой на сестру женщины и ее соседей.

ЧП с участием кассира произошло в утреннее время 11 апреля. Тогда Валентина разбила окно в квартире и села на край. Она была полностью голой, периодически она резала себя стеклом. Прибывшие спасатели уговаривали ее вернуться в квартиру. Однако Валентина не делала этого и требовала вернуть обоих ее детей.

Сестра кассира отметила, что не знает, почему Валентина требовала вернуть ей детей, так как их у нее не забирали, прав она не лишена. 16-летняя дочка учится в школе, а у 20-летнего сына уже есть свой семья.

Соседи отметили, что женщина работает кассиром в супермаркете «Магнит». Несколько дней назад она, как утверждают соседи, разбила окно и выбросила в него телевизор.

Они же добавили, что у Валентины есть сожитель по имени Ринат. Он инвалид. Он был в помещении, когда Валентину вытаскивали с окна. По некоторым данным, во время ЧП он спрятался.

Напомним, что женщину в результате получилось снять с подоконника. Ее отвезли в больницу на скорой.

Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпавшего из окна мальчика в Нижнем Тагиле отвезли в больницу в ЕкатеринбургМаленький ребенок выпал из окна в Нижнем ТагилеМассажистка Ника: в Екатеринбурге соседи опознали труп выпавшей из окна девушки
#Происшествия#Больница#Дети#Инвалид#Супермаркет#Магнит#Сожитель#Телевизор#Кассир#Стекло#Родительские права#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:14
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Сегодня, 09:31
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле составили 100 протоколов на жителей Вагонки
Сегодня, 10:15
Жителям Свердловской области запретили ночевать в лесах
Сегодня, 08:42
"