Что известно о голой екатеринбурженке, которая сидела на подоконнике и резала себя

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
У женщины двое детей, пишет Ура.ру со ссылкой на сестру женщины и ее соседей.
ЧП с участием кассира произошло в утреннее время 11 апреля. Тогда Валентина разбила окно в квартире и села на край. Она была полностью голой, периодически она резала себя стеклом. Прибывшие спасатели уговаривали ее вернуться в квартиру. Однако Валентина не делала этого и требовала вернуть обоих ее детей.
Сестра кассира отметила, что не знает, почему Валентина требовала вернуть ей детей, так как их у нее не забирали, прав она не лишена. 16-летняя дочка учится в школе, а у 20-летнего сына уже есть свой семья.
Соседи отметили, что женщина работает кассиром в супермаркете «Магнит». Несколько дней назад она, как утверждают соседи, разбила окно и выбросила в него телевизор.
Они же добавили, что у Валентины есть сожитель по имени Ринат. Он инвалид. Он был в помещении, когда Валентину вытаскивали с окна. По некоторым данным, во время ЧП он спрятался.
Напомним, что женщину в результате получилось снять с подоконника. Ее отвезли в больницу на скорой.