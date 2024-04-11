Что известно о голой екатеринбурженке, которая сидела на подоконнике и резала себя

ЧП с участием кассира произошло в утреннее время 11 апреля. Тогда Валентина разбила окно в квартире и села на край. Она была полностью голой, периодически она резала себя стеклом. Прибывшие спасатели уговаривали ее вернуться в квартиру. Однако Валентина не делала этого и требовала вернуть обоих ее детей.