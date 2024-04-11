Девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По ее данным, особая нехватка работников наблюдается в отрасли ИФ, машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, отмечает «Интерфакс».
Преимущественно спросом пользуются операторы станков, токари, фрезеровщики, монтажники. Как правило, работодателям нужны работники среднего звена.
Ранее сообщалось, что работники из Индии и Шри-Ланки будут трудиться на территории региона и покрывать местный кадровый дефицит. Также на территории области наблюдается дефицит сотрудников в еще ряде сфер. Недавно сообщалось, что персонала не хватает в медучреждениях, в сфере образования, а также в полиции.