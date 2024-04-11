Девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области

Ранее сообщалось, что работники из Индии и Шри-Ланки будут трудиться на территории региона и покрывать местный кадровый дефицит. Также на территории области наблюдается дефицит сотрудников в еще ряде сфер. Недавно сообщалось, что персонала не хватает в медучреждениях, в сфере образования, а также в полиции.