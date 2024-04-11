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Девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области

Девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области

11 апреля 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
Оборонные заводы Свердловской области испытывают серьезную нехватку кадров. Она оценивается в девять тысяч сотрудников. Об острой нехватке кадров сообщила свердловская замминистра промышленности Юлия Польшина.

По ее данным, особая нехватка работников наблюдается в отрасли ИФ, машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, отмечает «Интерфакс».

Преимущественно спросом пользуются операторы станков, токари, фрезеровщики, монтажники. Как правило, работодателям нужны работники среднего звена.

Ранее сообщалось, что работники из Индии и Шри-Ланки будут трудиться на территории региона и покрывать местный кадровый дефицит. Также на территории области наблюдается дефицит сотрудников в еще ряде сфер. Недавно сообщалось, что персонала не хватает в медучреждениях, в сфере образования, а также в полиции.

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#Общество#Наука#Свердловская область#Дефицит#Промышленность#Машиностроение#Екатеринбург#Дефицит кадров#Нехватка кадров#Дарья Сорокина#Фрезеровщики#Токари#Кадровый дефицит
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