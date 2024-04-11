Дождливая погода накроет Нижний Тагил на выходные

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Так, в субботу, 13 апреля, в Нижнем Тагиле прогнозируется дождь. Будет облачно, а днем воздух прогреется до +7 градусов, сообщается на портале Гисметео. Ветер в этот день может усилиться до 9 метров в секунду.
В воскресенье, 14 апреля, в городе будет солнечно, малооблачно и без осадков. Днем стоит ожидать до +4 градусов, а ночью похолодает до -3 градусов. Ветер будет максимум 7 метров в секунду.
Ветреная и дождливая погода придет в Нижний Тагил позднее, на ближайшей рабочей неделе. 16, 18–20 апреля, по прогнозам синоптиков, в городе будет дождливо.
Ранее сообщалось, что циклон Vanessa надвигается на Екатеринбург. Вместе с ним придет короткое потепление.