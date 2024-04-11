tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Дождливая погода накроет Нижний Тагил на выходные

Дождливая погода накроет Нижний Тагил на выходные

11 апреля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
В выходные в Нижнем Тагиле ожидается дождливая погода. Большая часть осадков выпадет в субботу.

Так, в субботу, 13 апреля, в Нижнем Тагиле прогнозируется дождь. Будет облачно, а днем воздух прогреется до +7 градусов, сообщается на портале Гисметео. Ветер в этот день может усилиться до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 14 апреля, в городе будет солнечно, малооблачно и без осадков. Днем стоит ожидать до +4 градусов, а ночью похолодает до -3 градусов. Ветер будет максимум 7 метров в секунду.

Ветреная и дождливая погода придет в Нижний Тагил позднее, на ближайшей рабочей неделе. 16, 18–20 апреля, по прогнозам синоптиков, в городе будет дождливо.

Ранее сообщалось, что циклон Vanessa надвигается на Екатеринбург. Вместе с ним придет короткое потепление.

Снежная и дождливая погода ожидается в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Автоинспекторы предупредили свердловских водителей о резком ухудшении погодыСамая теплая погода в 2024 году зафиксирована в Екатеринбурге
#Нижний Тагил#Свердловская область#Апрель#Осадки#Погода#Дождь#Ветер#Синоптики#Окружающая среда#Екатеринбург#Солнечно#Дарья Сорокина#Рабочая неделя#Суббота
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Большегрузы едут по ВМЗ в Нижнем Тагиле из-за закрытого моста на Серовском тракте
Вчера, 11:31
Два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:42
Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня
Вчера, 12:19
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
9 апреля, 08:54
"