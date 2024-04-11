tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Каменске-Уральском двое граждан украли и пропили чугунную ванну

Два жителя Каменска-Уральского с «бодуна» украли и пропили чугунную ванну соседки

11 апреля 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском двое граждан украли и пропили чугунную ванну

Чугунную ванну страдающие от похмельного синдрома граждане вытащили с дачного участка в Каменске-Уральском.

В полицию обратилась местная жительница, которая написала заявление о краже с дачного участка чугунной ванны и вакуумного насоса, сообщает УМВД Свердловской области.

Воров искали недолго: полицейские вышли на след двух мужчин, 1972 и 1988 годов рождения, которые совершили кражу с «бодуна». Они вынесли ванну и насос, продали их, а на вырученные деньги похмелились.

Один из мужчин ранее не был судим, а другой уже имел проблемы с законом. Теперь оба пойдут под суд по уголовному делу о краже.

В Нижнем Тагиле вор сорвал с шеи пенсионера золотую цепочку с крестиком и купил алкоголь.

Полиция в Екатеринбурге задержала «провидца» за кражу денег и драгоценностей у женщин
Узнать подробнее
Читайте также:
СК возбудил дело после избиения подростка в Каменске-Уральском из-за длинных волосЖитель Каменска-Уральского похитил более 116 тысяч при покупке топлива на АЗСМолодой человек в Новоуральске украл телевизор и сжег заживо четырех людей
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Каменск-Уральский#Уголовное дело#Криминал#Кража#Кража имущества#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:14
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Сегодня, 09:31
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле составили 100 протоколов на жителей Вагонки
Сегодня, 10:15
Жителям Свердловской области запретили ночевать в лесах
Сегодня, 08:42
"