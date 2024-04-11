Два жителя Каменска-Уральского с «бодуна» украли и пропили чугунную ванну соседки

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В полицию обратилась местная жительница, которая написала заявление о краже с дачного участка чугунной ванны и вакуумного насоса, сообщает УМВД Свердловской области.
Воров искали недолго: полицейские вышли на след двух мужчин, 1972 и 1988 годов рождения, которые совершили кражу с «бодуна». Они вынесли ванну и насос, продали их, а на вырученные деньги похмелились.
Один из мужчин ранее не был судим, а другой уже имел проблемы с законом. Теперь оба пойдут под суд по уголовному делу о краже.
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