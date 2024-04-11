Двое молодых людей ворвались в салон связи в Екатеринбурге и украли гаджеты

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Грабители разбили двери в магазин, после чего проникли внутрь. На лицах были надеты медицинские маски, а на головах капюшоны, пишет «КП-Екатеринбург».
В помещении злоумышленники принялись складывать в пакеты смартфоны и другую технику. После этого неизвестные скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники компании сейчас оценивать размер причиненного ущерба.
Напомним, 18 марта 2024 года в Нижнем Тагиле четверо подростков ограбили салон электронных сигарет. Хозяева требуют от их родителей возмещения ущерба.