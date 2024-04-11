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Updated Сегодня, 12:23

Двое молодых людей ворвались в салон связи в Екатеринбурге и украли гаджеты

Двое молодых людей ворвались в салон связи в Екатеринбурге и украли гаджеты

11 апреля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Двое молодых людей в Екатеринбурге ограбили салон связи «Мотив» на улице Вайнера. ЧП случилось ночью 11 апреля 2024 года.

Грабители разбили двери в магазин, после чего проникли внутрь. На лицах были надеты медицинские маски, а на головах капюшоны, пишет «КП-Екатеринбург».

В помещении злоумышленники принялись складывать в пакеты смартфоны и другую технику. После этого неизвестные скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники компании сейчас оценивать размер причиненного ущерба.

Напомним, 18 марта 2024 года в Нижнем Тагиле четверо подростков ограбили салон электронных сигарет. Хозяева требуют от их родителей возмещения ущерба.

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