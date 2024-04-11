Эксперты дали совет, как выбрать актуальный женский парфюм в новом сезоне

Парфюмерная вода Lacoste Pour Femme радует поклонниц цветочно-фруктовых легких ароматов уже более 20 лет, совершенно не утрачивая своей актуальности. Этот изысканный парфюм ценят за стойкость и сложную, но при этом гармоничную композицию. Аромат стартует нотами зеленого яблока, перечного масла и белой фрезии, раскрываясь через фиалку, розу, жасмин, гибискус и гелиотроп. А центр этого весеннего аромата составляют сандал, белый кедр и кожа, придающие ему некоторую терпкость. Он отлично подойдет для теплых весенних месяцев и лета, так как его ноты особенно интенсивно звучат при высокой температуре.