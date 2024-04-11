Эксперты дали совет, как выбрать актуальный женский парфюм в новом сезоне

Posted Вчера, 19:08
Published Вчера, 19:08
Modified Вчера, 19:08
Updated Вчера, 19:08
Разумеется, параметры выбора туалетной воды и духов для каждой женщины будут индивидуальными. Некоторым по душе цветочные или свежие ароматы, которые у большинства людей вызывают ассоциации с весной. Другие девушки любят более насыщенные и яркие композиции. Но, как правило, основным качеством ароматов на весну считается легкость.
Как сообщает newia.ru, при выборе ароматов, не исключая весенние, важным параметром является стойкость. Парфюмерия высокого качества даже в концентрации туалетной воды может радовать своим ароматом весь день. Помимо стойкости, многие обращают внимание на такие факторы, как раскрытие композиции и шлейф.
Весенний парфюм надлежащего качества совсем не обязательно будет стоить дорого. Есть вполне демократичные бренды, позволяющие приобрести по доступной цене стойкие приятные ароматы.
Парфюмерная вода Lacoste Pour Femme радует поклонниц цветочно-фруктовых легких ароматов уже более 20 лет, совершенно не утрачивая своей актуальности. Этот изысканный парфюм ценят за стойкость и сложную, но при этом гармоничную композицию. Аромат стартует нотами зеленого яблока, перечного масла и белой фрезии, раскрываясь через фиалку, розу, жасмин, гибискус и гелиотроп. А центр этого весеннего аромата составляют сандал, белый кедр и кожа, придающие ему некоторую терпкость. Он отлично подойдет для теплых весенних месяцев и лета, так как его ноты особенно интенсивно звучат при высокой температуре.