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Posted Вчера, 19:08

Published Вчера, 19:08

Modified Вчера, 19:08

Updated Вчера, 19:08

Эксперты дали совет, как выбрать актуальный женский парфюм в новом сезоне

Эксперты дали совет, как выбрать актуальный женский парфюм в новом сезоне

11 апреля 2024, 19:08
Фото: Изображение Midjourney
Какой аромат выбрать девушке этой весной? Существует ли парфюм высокого качества, с достаточной стойкостью и при этом не слишком дорогостоящий? Ознакомившись с парфюмерными обзорами, мы рассказываем, на какие ароматы следует обратить внимание в наступившем сезоне.

Разумеется, параметры выбора туалетной воды и духов для каждой женщины будут индивидуальными. Некоторым по душе цветочные или свежие ароматы, которые у большинства людей вызывают ассоциации с весной. Другие девушки любят более насыщенные и яркие композиции. Но, как правило, основным качеством ароматов на весну считается легкость.

Как сообщает newia.ru, при выборе ароматов, не исключая весенние, важным параметром является стойкость. Парфюмерия высокого качества даже в концентрации туалетной воды может радовать своим ароматом весь день. Помимо стойкости, многие обращают внимание на такие факторы, как раскрытие композиции и шлейф.

Весенний парфюм надлежащего качества совсем не обязательно будет стоить дорого. Есть вполне демократичные бренды, позволяющие приобрести по доступной цене стойкие приятные ароматы.

Парфюмерная вода Lacoste Pour Femme радует поклонниц цветочно-фруктовых легких ароматов уже более 20 лет, совершенно не утрачивая своей актуальности. Этот изысканный парфюм ценят за стойкость и сложную, но при этом гармоничную композицию. Аромат стартует нотами зеленого яблока, перечного масла и белой фрезии, раскрываясь через фиалку, розу, жасмин, гибискус и гелиотроп. А центр этого весеннего аромата составляют сандал, белый кедр и кожа, придающие ему некоторую терпкость. Он отлично подойдет для теплых весенних месяцев и лета, так как его ноты особенно интенсивно звучат при высокой температуре.

#Красота#Мода#Все материалы авторов
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