Глава ТПП РФ Катырин: На Всероссийский конкурс деловых СМИ прислали 389 работ

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Финальной частью форума стала церемония награждения победителей Всероссийского конкурса деловых СМИ, пишет gorod55.ru
Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал, что в этом году на конкурс подали 389 работ. Он отметил, что качество их растёт с каждым годом, более того, многие работы не уступают материалам федеральных изданий. При этом бюджеты федеральных и региональных СМИ просто несопоставимы.
Катырин подчеркнул важную роль коллег из регионов в успехе конкурса и высоко оценил уровень работы территориальных ТПП и Союза журналистов.
В свою очередь, первый зампред правления банка МФК Анатолий Хвостиков отметил активное освещение региональными СМИ как успехов, так и проблем делового мира. Он также подчеркнул, что журналисты региональных изданий создают уникальные материалы, включая аналитические, демонстрируя высокий уровень профессионализма.
Холдинг «ФосАгро» выступил соучредителем номинации «Освещение деятельности агропромышленного комплекса», акцентируя внимание на значимости сферы сельского хозяйства. Заместитель гендиректора «ФосАгро» по взаимодействию с органами государственной власти Светлана Афанасьева заявила, что для компании крайне важно привлечение внимания к отечественному агропромышленному комплексу.
По итогам форума были названы победители конкурса. Так, победителем в номинации «Лучшее региональное средство массовой информации» стала редакция газеты «Тверские ведомости». Гран-при конкурса вручили победителю по теме «Лучшая история предпринимательского успеха». Им стала корреспондент телерадиокомпании «Евразия» Антонина Сатарова из Орска Оренбургской области.
Всероссийский форум деловых СМИ проводится с 1993 года. Его учредители — Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России. Мероприятие направлено на поддержку деловой журналистики в нашей стране.