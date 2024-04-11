Глава ТПП РФ Катырин: На Всероссийский конкурс деловых СМИ прислали 389 работ

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал, что в этом году на конкурс подали 389 работ. Он отметил, что качество их растёт с каждым годом, более того, многие работы не уступают материалам федеральных изданий. При этом бюджеты федеральных и региональных СМИ просто несопоставимы.