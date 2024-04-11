Хирурги удалили из печени пятилетней свердловчанки гигантскую опухоль весом 2 кг

Ситуация осложнялась огромным размером опухоли. Врачам первоначально не удавалось подобраться к ней, поэтому было принято решение откачать из новообразования жидкость. Только после удаления из опухоли 500 мл жидкости врачи смогли приступить к операции. Общий вес удаленной опухоли (без учета откачанной жидкости) составил порядка 2 кг. Кроме того, девочке пришлось удалить правую долю печени весом в 1,75 кг. Но, как уверяют врачи, оставшейся левой здоровой доли печени вполне достаточно для ведения здоровой полноценной жизни.