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Свердловские хирурги удалили у 5-летней девочки гигантскую опухоль печени

Хирурги удалили из печени пятилетней свердловчанки гигантскую опухоль весом 2 кг

11 апреля 2024, 09:11
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1

Свердловские хирурги удалили у 5-летней девочки гигантскую опухоль печени

Маленькая жительница Свердловской области жаловалась на сильные боли в правом боку. УЗИ показало наличие огромного новообразования.

Необычную и очень сложную операцию провели врачи пятилетней пациентке Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы, сообщает пресс-служба свердловской ОКБ №1.

Ребенок начал жаловаться на сильные боли в правом боку. Также живот девочки выглядел несимметрично. УЗИ показало наличие новообразования диаметром около 20 сантиметров. Оперировать ребенка одновременно взялись взрослый и детский хирурги: заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олег Орлов и глава хирургической службы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Сергей Тупоногов.

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Ситуация осложнялась огромным размером опухоли. Врачам первоначально не удавалось подобраться к ней, поэтому было принято решение откачать из новообразования жидкость. Только после удаления из опухоли 500 мл жидкости врачи смогли приступить к операции. Общий вес удаленной опухоли (без учета откачанной жидкости) составил порядка 2 кг. Кроме того, девочке пришлось удалить правую долю печени весом в 1,75 кг. Но, как уверяют врачи, оставшейся левой здоровой доли печени вполне достаточно для ведения здоровой полноценной жизни.

Несмотря на очень серьезный объем оперативного вмешательства ребенок очень быстро пошел на поправку. Другие ткани и органы не поражены метастазами, поэтому в скором времени девочка отправится домой.

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#Общество#Ребенок#Свердловская область#Медицина#Операция#Хирурги#Опухоль#Екатеринбург#Печень#Дарья Бобровицкая
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