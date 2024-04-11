Хирурги удалили из печени пятилетней свердловчанки гигантскую опухоль весом 2 кг

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Необычную и очень сложную операцию провели врачи пятилетней пациентке Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы, сообщает пресс-служба свердловской ОКБ №1.
Ребенок начал жаловаться на сильные боли в правом боку. Также живот девочки выглядел несимметрично. УЗИ показало наличие новообразования диаметром около 20 сантиметров. Оперировать ребенка одновременно взялись взрослый и детский хирурги: заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олег Орлов и глава хирургической службы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Сергей Тупоногов.
Ситуация осложнялась огромным размером опухоли. Врачам первоначально не удавалось подобраться к ней, поэтому было принято решение откачать из новообразования жидкость. Только после удаления из опухоли 500 мл жидкости врачи смогли приступить к операции. Общий вес удаленной опухоли (без учета откачанной жидкости) составил порядка 2 кг. Кроме того, девочке пришлось удалить правую долю печени весом в 1,75 кг. Но, как уверяют врачи, оставшейся левой здоровой доли печени вполне достаточно для ведения здоровой полноценной жизни.
Несмотря на очень серьезный объем оперативного вмешательства ребенок очень быстро пошел на поправку. Другие ткани и органы не поражены метастазами, поэтому в скором времени девочка отправится домой.
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