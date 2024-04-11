Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
3 апреля в Нижнем Тагиле на Тагилстрое произошло возгорание сухой травы, которое удалось оперативно ликвидировать благодаря пожарным. Возгорание произошло на Тагилстрое в районе улицы Балакинская. Горели сухая трава и кустарник. По предварительным данным, это был поджог. Судя по фотографиям, потушить огонь удалось силами одного пожарного расчета.
Люди продолжают бездумно поджигать прошлогоднюю траву. Риск повторения катастрофы прошлого года возрастает. Тогда в Свердловской области боле 25 тысяч жителей помогали тушить лесные пожары, начавшиеся с огня на земле.
Ежедневно в 2023 году фиксировали около 60 пожаров, а по данным МЧС, 90% лесных пожаров произошли из-за поджогов травы и брошенных сигарет. Огонь распространяется со скоростью от 4 метров в минуту и возникает угроза для лесных массивов вблизи городов.
С 5 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон. Жителям можно посещать леса и жарить шашлыки, но с особыми мерами предосторожности.