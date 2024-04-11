Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле

Ежедневно в 2023 году фиксировали около 60 пожаров, а по данным МЧС, 90% лесных пожаров произошли из-за поджогов травы и брошенных сигарет. Огонь распространяется со скоростью от 4 метров в минуту и возникает угроза для лесных массивов вблизи городов.