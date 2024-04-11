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ОД «Тагил без ям»

Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле

11 апреля 2024, 05:14
ОД «Тагил без ям»

Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое кто-то поджег сухую траву днем 3 апреля. Пожарным удалось предотвратить распространения огня, однако нет гарантий, что поджигатели травы снова не примутся за свое.

3 апреля в Нижнем Тагиле на Тагилстрое произошло возгорание сухой травы, которое удалось оперативно ликвидировать благодаря пожарным. Возгорание произошло на Тагилстрое в районе улицы Балакинская. Горели сухая трава и кустарник. По предварительным данным, это был поджог. Судя по фотографиям, потушить огонь удалось силами одного пожарного расчета.

ОД «Тагил без ям»ОД «Тагил без ям»
ОД «Тагил без ям»ОД «Тагил без ям»
ОД «Тагил без ям»ОД «Тагил без ям»
ОД «Тагил без ям»ОД «Тагил без ям»
ОД «Тагил без ям»

Люди продолжают бездумно поджигать прошлогоднюю траву. Риск повторения катастрофы прошлого года возрастает. Тогда в Свердловской области боле 25 тысяч жителей помогали тушить лесные пожары, начавшиеся с огня на земле.

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Ежедневно в 2023 году фиксировали около 60 пожаров, а по данным МЧС, 90% лесных пожаров произошли из-за поджогов травы и брошенных сигарет. Огонь распространяется со скоростью от 4 метров в минуту и возникает угроза для лесных массивов вблизи городов.

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С 5 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон. Жителям можно посещать леса и жарить шашлыки, но с особыми мерами предосторожности. 

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