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Лежавший в коме «дезертир» СВО отправлен в Екатеринбург

Лежавший в коме «дезертир» СВО отправлен в Екатеринбург

11 апреля 2024, 07:37
Фото: 1MI
Известна судьба лежавшего год в коме «дезертира» СВО. Его отправят в Екатеринбург из госпиталя Ленинградской области. Мужчина пролежал в коме год.

О его дальнейшей судьбе сообщил парламентарий Госдумы Максим Иванов изданию Ура.ру. По его данным, в настоящий момент родные бойца ожидают получение документов о его увольнении. Также ведутся переговоры с одной из больниц Екатеринбурга, где солдата могли бы принять. Сейчас он лежит в госпитале в городе Пушкине.

Напомним, что боец родом из Сухого Лога. По ошибке его признали дезертиром, хотя воинскую часть самовольно он не покидал. Он не был на службе, так как был в коме после ранения.

Все это стало известно после обращения родных по поводу денег. Ранее ему отказывались восстанавливать утерянный паспорт. Хотя его он потерял на поле боя. От военного требовали прийти в часть, хотя сделать этого он никак не мог из-за нахождения в коме.

После этого военная прокуратура выявила в таких действиях нарушения. Семье военного вскоре поступят выплаты. Сам же боец и сейчас находится в коме.

Ранее сообщалось, что два дезертира из Нижнего Тагила получили 11 лет тюрьмы на двоих.

Находящийся в коме участник СВО из Сухого Лога записан в дезертиры
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