Лежавший в коме «дезертир» СВО отправлен в Екатеринбург

О его дальнейшей судьбе сообщил парламентарий Госдумы Максим Иванов изданию Ура.ру. По его данным, в настоящий момент родные бойца ожидают получение документов о его увольнении. Также ведутся переговоры с одной из больниц Екатеринбурга, где солдата могли бы принять. Сейчас он лежит в госпитале в городе Пушкине.