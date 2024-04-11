Лежавший в коме «дезертир» СВО отправлен в Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
О его дальнейшей судьбе сообщил парламентарий Госдумы Максим Иванов изданию Ура.ру. По его данным, в настоящий момент родные бойца ожидают получение документов о его увольнении. Также ведутся переговоры с одной из больниц Екатеринбурга, где солдата могли бы принять. Сейчас он лежит в госпитале в городе Пушкине.
Напомним, что боец родом из Сухого Лога. По ошибке его признали дезертиром, хотя воинскую часть самовольно он не покидал. Он не был на службе, так как был в коме после ранения.
Все это стало известно после обращения родных по поводу денег. Ранее ему отказывались восстанавливать утерянный паспорт. Хотя его он потерял на поле боя. От военного требовали прийти в часть, хотя сделать этого он никак не мог из-за нахождения в коме.
После этого военная прокуратура выявила в таких действиях нарушения. Семье военного вскоре поступят выплаты. Сам же боец и сейчас находится в коме.
Ранее сообщалось, что два дезертира из Нижнего Тагила получили 11 лет тюрьмы на двоих.