Любите борщ? Цена на свеклу за неделю взлетела на 6% в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Как выяснила редакция TagilCity.ru, килограмм свеклы в начале апреля обходился покупателям в 50,85 рубля (+6,87%). Картофель в среднем можно было приобрести за 25,16 рубля (+1,19%), репчатого лука — за 33,03 рубля (+1,81%).
Цена на молоко в регионе возросла до 70,79 рубля (+0,6%), десяток яиц стоил 118,84 рубля (+0,5%), а килограмм пшеничного хлеба — 95,6 рубля (+0,53%). Кроме того, статисты отметили повышение цен на все виды мяса, консервы для детского питания, сахар, чай, макароны, помидоры, яблоки и водку.
Среди немного подешевевших продуктов значатся бананы, огурцы, мука, гречка, сыры, подсолнечное масло, рыба и вареная колбаса.