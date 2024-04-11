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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

В Свердловской области резко подорожала свекла

Любите борщ? Цена на свеклу за неделю взлетела на 6% в Свердловской области

11 апреля 2024, 12:47
Фото: 1MI

В Свердловской области резко подорожала свекла

В Свердловской области статисты вновь зафиксировали подорожание овощей и других продуктов. Больше всего за неделю с 1 по 8 апреля в регионе в цене прибавилась стоимость столовой свеклы.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, килограмм свеклы в начале апреля обходился покупателям в 50,85 рубля (+6,87%). Картофель в среднем можно было приобрести за 25,16 рубля (+1,19%), репчатого лука — за 33,03 рубля (+1,81%).

Цена на молоко в регионе возросла до 70,79 рубля (+0,6%), десяток яиц стоил 118,84 рубля (+0,5%), а килограмм пшеничного хлеба — 95,6 рубля (+0,53%). Кроме того, статисты отметили повышение цен на все виды мяса, консервы для детского питания, сахар, чай, макароны, помидоры, яблоки и водку.

Среди немного подешевевших продуктов значатся бананы, огурцы, мука, гречка, сыры, подсолнечное масло, рыба и вареная колбаса.

Цены на борщевой набор снова взлетели в Свердловской области
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