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На вменяемость проверят нападавшего на девушек одинокого студента из Екатеринбурга

На вменяемость проверят нападавшего на девушек одинокого студента из Екатеринбурга

11 апреля 2024, 09:13
Фото: «КП-Екатеринбург»
Студента УрФУ из Екатеринбурга Дмитрия Гребенкина проверят на вменяемость после нападения на девушек на улице. Обвиняемому 21 год.

Из спецпреемника он вышел 11 апреля, где пробыл восемь суток. Туда он попал за то, что приставал к девушкам в центре города. Он кидал их в сугроб, хватал за руки. Как утверждает сам молодой человек, он хотел познакомиться, так как чувствовал себя одиноко, пишет «КП-Екатеринбург».

Однако девушки от его действий пострадали. У одной ушибы и синяки. Сам дебошир признался, что нападал на девушек четыре раза. Задержали его в Кольцово при попытке улететь к маме в Москву.

Теперь же молодому человеку назначили психиатрическую экспертизу. Источник утверждает, что в деле будет зафиксировал еще один эпизод — в одном из случаев студент напал еще и на мужчину, который заступился за одну из девушек.

Молодой человек, вышедший из спецпреемника, обучается в УрФУ на факультете транспортных средств. Ранее он сообщал, что после случившегося больше не хочет знакомиться с девушками.

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