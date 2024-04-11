На вменяемость проверят нападавшего на девушек одинокого студента из Екатеринбурга

Из спецпреемника он вышел 11 апреля, где пробыл восемь суток. Туда он попал за то, что приставал к девушкам в центре города. Он кидал их в сугроб, хватал за руки. Как утверждает сам молодой человек, он хотел познакомиться, так как чувствовал себя одиноко, пишет «КП-Екатеринбург».