На вменяемость проверят нападавшего на девушек одинокого студента из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Из спецпреемника он вышел 11 апреля, где пробыл восемь суток. Туда он попал за то, что приставал к девушкам в центре города. Он кидал их в сугроб, хватал за руки. Как утверждает сам молодой человек, он хотел познакомиться, так как чувствовал себя одиноко, пишет «КП-Екатеринбург».
Однако девушки от его действий пострадали. У одной ушибы и синяки. Сам дебошир признался, что нападал на девушек четыре раза. Задержали его в Кольцово при попытке улететь к маме в Москву.
Теперь же молодому человеку назначили психиатрическую экспертизу. Источник утверждает, что в деле будет зафиксировал еще один эпизод — в одном из случаев студент напал еще и на мужчину, который заступился за одну из девушек.
Молодой человек, вышедший из спецпреемника, обучается в УрФУ на факультете транспортных средств. Ранее он сообщал, что после случившегося больше не хочет знакомиться с девушками.