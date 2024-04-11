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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Стали известны подробности избиения мужчины толпой в центре Екатеринбурга

Не смог починить пилу: избитый толпой екатеринбуржец рассказал подробности инцидента

11 апреля 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney

Стали известны подробности избиения мужчины толпой в центре Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга, которого избила толпа мужчин, работает мастером по ремонту оборудования. Он предположил, что на него набросились из-за пилы, которую он не смог отремонтировать.

На мужчину в среду, 10 апреля, напали сразу пятеро. Первый нападавший буквально вырубил его кулаком по голове, остальные набросились и начали пинать ногами. Видео избиения оказалось в распоряжении E1.ru.

В Екатеринбурге толпа мужчин набросилась на прохожего и жестоко его избила
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Кроме того, один из нападавших принес деревянную палку, которую хотел пустить в ход, но так и не решился. По словам пострадавшего, вдобавок ко всему его забрызгали из перцового баллончика. Затем нападавшие скрылись.

Мужчина работает мастером по ремонту оборудования. Двоих из нападавших он видел ранее: они приходили к нему, чтобы починить бензопилу. Однако поломка оказалась слишком серьезной, и он предложил передать инструмент знакомому предпринимателю.

После избиения мужчина боится за свою жизнь и жизнь своей семьи, так как уверен, что компания продолжит следить за ним. Побои он намерен зафиксировать в медучреждении.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за избиения подростка в Каменске-Уральском. Сверстники набросились на него из-за длинных волос.

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