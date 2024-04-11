Не смог починить пилу: избитый толпой екатеринбуржец рассказал подробности инцидента

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
На мужчину в среду, 10 апреля, напали сразу пятеро. Первый нападавший буквально вырубил его кулаком по голове, остальные набросились и начали пинать ногами. Видео избиения оказалось в распоряжении E1.ru.
Кроме того, один из нападавших принес деревянную палку, которую хотел пустить в ход, но так и не решился. По словам пострадавшего, вдобавок ко всему его забрызгали из перцового баллончика. Затем нападавшие скрылись.
Мужчина работает мастером по ремонту оборудования. Двоих из нападавших он видел ранее: они приходили к нему, чтобы починить бензопилу. Однако поломка оказалась слишком серьезной, и он предложил передать инструмент знакомому предпринимателю.
После избиения мужчина боится за свою жизнь и жизнь своей семьи, так как уверен, что компания продолжит следить за ним. Побои он намерен зафиксировать в медучреждении.
Ранее СК возбудил уголовное дело из-за избиения подростка в Каменске-Уральском. Сверстники набросились на него из-за длинных волос.