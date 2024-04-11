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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Новый подрядчик начал работать на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Новый подрядчик начал работать на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

11 апреля 2024, 13:27
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Новая подрядная организация начала исполнять поручения главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева на объекте реконструкции.

Недавно Владислав Пинаев провел совещание с новым подрядчиком и других людей, которые имеют отношение к проекту «Реконструкция дорог по улице Октябрьской революции и улице Циолковского с путепроводом», рассказали в администрации.

Известно, что сейчас проводится работа с вопросами передачи подрядчику всех важных документов. В свою очередь градоначальник обсудил с главой подрядчика их предстоящие действия на стройплощадке. Он высказал требование создать качественное взаимодействие всех задействованных в ремонте.

Работники «Тагилдорстроя» отчитались, что уже пригласили строителей на объект. Начинается установка ограждения. К настоящему моменту началась работа по улучшению проезда с Газетной улицы.

Напомним, что договор с «Тагилдорстроем» был заключен ускоренно, чтобы работы можно было начать как можно быстрее.

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#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Свердловская область#Подрядчик#Владислав Пинаев#Реконструкция#Взаимодействие#Ограждения#Документы#Совещание#Тротуары#Организации#Екатеринбург#Градоначальник#Тагилдорстрой
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