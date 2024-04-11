Новый подрядчик начал работать на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Известно, что сейчас проводится работа с вопросами передачи подрядчику всех важных документов. В свою очередь градоначальник обсудил с главой подрядчика их предстоящие действия на стройплощадке. Он высказал требование создать качественное взаимодействие всех задействованных в ремонте.