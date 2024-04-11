Новый подрядчик начал работать на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Недавно Владислав Пинаев провел совещание с новым подрядчиком и других людей, которые имеют отношение к проекту «Реконструкция дорог по улице Октябрьской революции и улице Циолковского с путепроводом», рассказали в администрации.
Известно, что сейчас проводится работа с вопросами передачи подрядчику всех важных документов. В свою очередь градоначальник обсудил с главой подрядчика их предстоящие действия на стройплощадке. Он высказал требование создать качественное взаимодействие всех задействованных в ремонте.
Работники «Тагилдорстроя» отчитались, что уже пригласили строителей на объект. Начинается установка ограждения. К настоящему моменту началась работа по улучшению проезда с Газетной улицы.
Напомним, что договор с «Тагилдорстроем» был заключен ускоренно, чтобы работы можно было начать как можно быстрее.