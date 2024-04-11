О сексе с 11-летней девочкой в Первоуральске полиция узнала от социального педагога

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
К социальному педагогу в школе, где учатся попавшие в историю мальчики, изначально обратилась мать одного из них них, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Женщины обсудили ситуацию, и педагог предупредила, что намерена сообщить об этом в полицию. Мать юноши не возражала.
Напомним, что групповой секс с участием 11-летней девочки произошел 23 февраля. Якобы она сама пригласила подростков домой, а интим предложила в качестве подарка к празднику. Родственники девочки утверждают, что ее ввели в заблуждение. Правоохранители возбудили уголовное дело.