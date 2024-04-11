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Published Сегодня, 15:01

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Updated Сегодня, 15:03

Появились новые подробности в деле о сексе с 11-летней девочкой в Первоуральске

О сексе с 11-летней девочкой в Первоуральске полиция узнала от социального педагога

11 апреля 2024, 15:01
Фото: 1MI

Появились новые подробности в деле о сексе с 11-летней девочкой в Первоуральске

В деле о групповом сексе с участием 11-летней девочки в Первоуральске всплывают все новые подробности. В полицию об «оргии» сначала сообщила социальный педагог из школы.

К социальному педагогу в школе, где учатся попавшие в историю мальчики, изначально обратилась мать одного из них них, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

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Женщины обсудили ситуацию, и педагог предупредила, что намерена сообщить об этом в полицию. Мать юноши не возражала.

Напомним, что групповой секс с участием 11-летней девочки произошел 23 февраля. Якобы она сама пригласила подростков домой, а интим предложила в качестве подарка к празднику. Родственники девочки утверждают, что ее ввели в заблуждение. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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