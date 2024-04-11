Охранника общежития УрХАГУ в Екатеринбурге обвинили в сексуальных домогательствах

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Девушки жалуются, что мужчина не дает им прохода: рассказывает сальные анекдоты, отпускает шутки, а одну из студенток однажды завел в комнату и заявил, что «хочет расцеловать», сообщает «4 Канал».
Одна из девушек поделилась, что охранник неоднократно выпрашивал у нее номер телефона, а также говорил, что готов ухаживать, так как разница в возрасте для него не является помехой.
Домогательства, по словам студенток УрХАГУ, продолжаются как минимум шесть месяцев.
Ранее педагог из Талицы попал под суд из-а секса в учительской.