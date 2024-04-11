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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В Екатеринбурге студентки УрХАГУ обвиняют охранника в секс-домогательствах

Охранника общежития УрХАГУ в Екатеринбурге обвинили в сексуальных домогательствах

11 апреля 2024, 17:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге студентки УрХАГУ обвиняют охранника в секс-домогательствах

Студентки архитектурного университета в Екатеринбурге рассказали, что каждый раз с опаской выходят из общежития из-за приставаний местного охранника.

Девушки жалуются, что мужчина не дает им прохода: рассказывает сальные анекдоты, отпускает шутки, а одну из студенток однажды завел в комнату и заявил, что «хочет расцеловать», сообщает «4 Канал».

Одна из девушек поделилась, что охранник неоднократно выпрашивал у нее номер телефона, а также говорил, что готов ухаживать, так как разница в возрасте для него не является помехой.

Домогательства, по словам студенток УрХАГУ, продолжаются как минимум шесть месяцев.

Ранее педагог из Талицы попал под суд из-а секса в учительской.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Общежитие#Охранник#Университет#18+#Екатеринбург#Домогательства#Инцидент#Студентка
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