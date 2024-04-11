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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

Отец троих детей из Санкт-Петербурга, найденных в подвале, объяснил свои действия

11 апреля 2024, 06:36
Мужчина, который стал участником уголовного дела после того, как его троих детей найдены в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, рассказал о причине, по которой он забрал их от матери.

По словам Артура, во время их совместной жизни они часто ссорились с Анастасией. Именно из-за этого они расстались. Она увезла детей к новому партнеру в другой город, а он остался работать в Санкт-Петербурге, пишет RT.

Через некоторое время дети начали жаловаться, что их постоянно ругают. Артур не выдержал и решил забрать их себе. У него не было достаточно денег на большую квартиру, и в его маленькой однокомнатной квартире места было недостаточно для работы.

Артур говорит, что старается делать все возможное для своих детей: покупает им игрушки, сделал для них небольшую мебель и установил доски с алфавитом. К лету он планирует переехать в новую квартиру.

Он понимает, что вероятно сейчас детей отдадут матери, но он надеется, что со временем сможет забрать их к себе. Для этого он собирается заработать на новую квартиру и оформить все необходимые документы.

Артур подчеркнул, что он не указан нигде как отец, чтобы Анастасии могли выплачивать пособие как матери-одиночке.

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