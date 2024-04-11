Отец троих детей из Санкт-Петербурга, найденных в подвале, объяснил свои действия

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По словам Артура, во время их совместной жизни они часто ссорились с Анастасией. Именно из-за этого они расстались. Она увезла детей к новому партнеру в другой город, а он остался работать в Санкт-Петербурге, пишет RT.
Через некоторое время дети начали жаловаться, что их постоянно ругают. Артур не выдержал и решил забрать их себе. У него не было достаточно денег на большую квартиру, и в его маленькой однокомнатной квартире места было недостаточно для работы.
Артур говорит, что старается делать все возможное для своих детей: покупает им игрушки, сделал для них небольшую мебель и установил доски с алфавитом. К лету он планирует переехать в новую квартиру.
Он понимает, что вероятно сейчас детей отдадут матери, но он надеется, что со временем сможет забрать их к себе. Для этого он собирается заработать на новую квартиру и оформить все необходимые документы.
Артур подчеркнул, что он не указан нигде как отец, чтобы Анастасии могли выплачивать пособие как матери-одиночке.