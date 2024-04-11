Отец троих детей из Санкт-Петербурга, найденных в подвале, объяснил свои действия

Мужчина, который стал участником уголовного дела после того, как его троих детей найдены в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, рассказал о причине, по которой он забрал их от матери.