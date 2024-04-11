Полицию Каменска-Уральского проверят после избитого подростка

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Published Сегодня, 03:45
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Руководитель свердловского главка МВД Оксана Воробей, приехав в Каменск-Уральский, провела беседу с пострадавшим юношей, который рассказ ей подробности случившегося, пишет Ура.ру.
По словам юриста Сергея Барсукова, на ее вопрос, приходили ли к нему в больницу инспекторы ПДН, он ответил отрицательно. Аналогичный ответ школьник дал на вопрос, дали ли ему в полиции направление на экспертизу.
Барсуков отметил, что Воробей была недовольна этой ситуацией и сообщила, что будет в ней разбираться и проведет проверку местной полиции.
Напомним, 25 февраля 2024 года группа подростков избила сверстника за его длинные волосы. Пострадавший после этого оказался в больнице. При этом, по его словам, в ПДН и полиции на его обращение реакции не было.