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Полицию Каменска-Уральского проверят после избитого подростка

Полицию Каменска-Уральского проверят после избитого подростка

11 апреля 2024, 03:45
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском будет проведена служебная проверка полиции после нападения толпы подростков на ровесника.

Руководитель свердловского главка МВД Оксана Воробей, приехав в Каменск-Уральский, провела беседу с пострадавшим юношей, который рассказ ей подробности случившегося, пишет Ура.ру.

По словам юриста Сергея Барсукова, на ее вопрос, приходили ли к нему в больницу инспекторы ПДН, он ответил отрицательно. Аналогичный ответ школьник дал на вопрос, дали ли ему в полиции направление на экспертизу.

Барсуков отметил, что Воробей была недовольна этой ситуацией и сообщила, что будет в ней разбираться и проведет проверку местной полиции.

Напомним, 25 февраля 2024 года группа подростков избила сверстника за его длинные волосы. Пострадавший после этого оказался в больнице. При этом, по его словам, в ПДН и полиции на его обращение реакции не было.

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