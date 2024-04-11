Появилось видео задержания геймера в клубе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В полицию пожаловался 19-летний юноша. Он рассказал, что два года назад незнакомцы вымогали у него деньги. При этом они необоснованно обвиняли его в торговле наркотиками.
При этом злоумышленники два дня удерживали его в квартире по улице Первомайской, где угрожали расправой. Тогда молодой человек, испугавшись, отдал вымогателям 45 тысяч, а в полицию идти побоялся.
Теперь же были установлены лица, причастные к тому происшествию. Один, 26-летний мужчина, находится в СИЗО. Вторым оказался 21-летний молодой человек. Расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ.
Напомним, что пострадавший мужчина пришел в полицию только тогда, когда узнал о задержании части преступников.