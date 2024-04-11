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Появилось видео задержания геймера в клубе в Нижнем Тагиле

Появилось видео задержания геймера в клубе в Нижнем Тагиле

11 апреля 2024, 06:42
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Появился видеоролик, на котором видно, как в компьютерном клубе Нижнего Тагила задерживают геймера. Его подозревают в грабеже.

В полицию пожаловался 19-летний юноша. Он рассказал, что два года назад незнакомцы вымогали у него деньги. При этом они необоснованно обвиняли его в торговле наркотиками.

При этом злоумышленники два дня удерживали его в квартире по улице Первомайской, где угрожали расправой. Тогда молодой человек, испугавшись, отдал вымогателям 45 тысяч, а в полицию идти побоялся.

Теперь же были установлены лица, причастные к тому происшествию. Один, 26-летний мужчина, находится в СИЗО. Вторым оказался 21-летний молодой человек. Расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ.

Напомним, что пострадавший мужчина пришел в полицию только тогда, когда узнал о задержании части преступников.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Грабеж#Задержание#СИЗО#Видео#Клуб#Юноша#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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