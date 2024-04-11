Правительство Свердловской области закупает машины за 66 миллионов

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Сообщается, что машины должны быть не старыми — рассматриваются только машины, которым не более года. Информация размещена на Госзакупках.
Важно, чтобы автомобили были полноприводными, в них должны быть климат-контроль и автоматическая коробка передач. Транспортное средство должно быть черным с салоном такого же цвета.
От того, кто выиграет аукцион, потребуется привезти автомобили за 14 дней после подписания договора. Заявки можно подать до 17 апреля.
Ранее сообщалось, что на спецтехнику для тушения пожаров в Свердловской области потратили 35 млн рублей.