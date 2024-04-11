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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Правительство Свердловской области закупает машины за 66 миллионов

Правительство Свердловской области закупает машины за 66 миллионов

11 апреля 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
Автомобили за 66,4 миллиона закупает правительство Свердловской области.

Сообщается, что машины должны быть не старыми — рассматриваются только машины, которым не более года. Информация размещена на Госзакупках.

Важно, чтобы автомобили были полноприводными, в них должны быть климат-контроль и автоматическая коробка передач. Транспортное средство должно быть черным с салоном такого же цвета.

От того, кто выиграет аукцион, потребуется привезти автомобили за 14 дней после подписания договора. Заявки можно подать до 17 апреля.

Ранее сообщалось, что на спецтехнику для тушения пожаров в Свердловской области потратили 35 млн рублей.

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#Экономика#Свердловская область#Госзакупки#Договор#Доставка#Заявки#Екатеринбург#Автомобили#Дарья Сорокина#Климат-контроль
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