Принесет тепло: циклон Vanessa надвигается на Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Известно, что циклон движется вдоль арктического побережья. На севере региона в дневное время 11 апреля будет до +2 градусов, 12 апреля — до +5, сообщили в Уральском Гидрометцентре.
В уральской столице будет значительно теплее. В дневное время 11 апреля прогнозируется от +10 до +12 градусов, ветер будет юго-западным, 4–9 метров в секунду. Значительных осадков не прогнозируется.
В дневное время 12 апреля вероятен дождь, он будет небольшим. Днем будет до +14, а ветер может достичь 9 метров в секунду.
Похолодает 13 апреля. Будет около +4…+6 градусов. Днем разогреется до +10.
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