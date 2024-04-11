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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Екатеринбург накроет циклон Vanessa

Принесет тепло: циклон Vanessa надвигается на Екатеринбург

11 апреля 2024, 07:48
Фото: 1MI

Екатеринбург накроет циклон Vanessa

Циклон Vanessa, который надвигается на Екатеринбург, принесет теплую погоду на два дня. Ожидается потепление до +14 градусов.

Известно, что циклон движется вдоль арктического побережья. На севере региона в дневное время 11 апреля будет до +2 градусов, 12 апреля — до +5, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

В уральской столице будет значительно теплее. В дневное время 11 апреля прогнозируется от +10 до +12 градусов, ветер будет юго-западным, 4–9 метров в секунду. Значительных осадков не прогнозируется.

В дневное время 12 апреля вероятен дождь, он будет небольшим. Днем будет до +14, а ветер может достичь 9 метров в секунду.

Похолодает 13 апреля. Будет около +4…+6 градусов. Днем разогреется до +10.

Ранее гидролог рассказала об угрозе затопления Свердловской области.

Снежная и дождливая погода ожидается в Екатеринбурге
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