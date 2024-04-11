Самолет из Екатеринбурга в Таджикистан был задержан почти на 11 часов

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Из-за переноса вылет этого авиамаршрута состоится 11 апреля 2024 года в 9:10. Информацию о переносе можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Почему было решено перенести время вылета данного транспорта — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, 31 марта 2024 года в Екатеринбурге было изменено время вылета самолета в Ижевск из-за плохих погодных условий. Новое время вылета было назначено на 9 часов утра 1 апреля.