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Самолет из Екатеринбурга в Таджикистан был задержан почти на 11 часов

Самолет из Екатеринбурга в Таджикистан был задержан почти на 11 часов

11 апреля 2024, 03:24
Фото: 1MI
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Екатеринбург — Душанбе задержан почти на 11 часов. Воздушное судно должно было вылететь в 23:25 10 апреля 2024 года.

Из-за переноса вылет этого авиамаршрута состоится 11 апреля 2024 года в 9:10. Информацию о переносе можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Почему было решено перенести время вылета данного транспорта — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 31 марта 2024 года в Екатеринбурге было изменено время вылета самолета в Ижевск из-за плохих погодных условий. Новое время вылета было назначено на 9 часов утра 1 апреля.

Самолет не полетит из Екатеринбурга в Казань
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