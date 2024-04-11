Сбивший пешехода водитель скрылся с места происшествия в Кузбассе

Posted 11 апреля, 12:45
Published 11 апреля, 12:45
Modified 11 апреля, 12:48
Updated 11 апреля, 12:48
Инцидент произошел на улице Спасстанция в Ленинске-Кузнецком. Водитель автомобиля Volkswagen наехал на 75-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Полиция провела оперативно-разыскные мероприятия и выявила водителя. Оказалось, что это 74-летний местный житель. Он подтвердил, что действительно сбил пешехода и скрылся с места ДТП, пишет vse42.ru.
В отношении водителя составлены протоколы: за несоблюдение прав пешеходов, невыполнение обязанностей в связи с ДТП и оставление места происшествия. Полиция направила все собранные материалы в мировой суд по Кузбассу.