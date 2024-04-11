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Posted 11 апреля, 12:45

Published 11 апреля, 12:45

Modified 11 апреля, 12:48

Updated 11 апреля, 12:48

Сбивший пешехода водитель скрылся с места происшествия в Кузбассе

11 апреля 2024, 12:45
В Кузбассе водитель, который сбил пешехода и уехал с места происшествия, был привлечен к ответственности.

Инцидент произошел на улице Спасстанция в Ленинске-Кузнецком. Водитель автомобиля Volkswagen наехал на 75-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полиция провела оперативно-разыскные мероприятия и выявила водителя. Оказалось, что это 74-летний местный житель. Он подтвердил, что действительно сбил пешехода и скрылся с места ДТП, пишет vse42.ru.

В отношении водителя составлены протоколы: за несоблюдение прав пешеходов, невыполнение обязанностей в связи с ДТП и оставление места происшествия. Полиция направила все собранные материалы в мировой суд по Кузбассу.

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