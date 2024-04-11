Школьники из Нижнего Тагила жалуются на закрытые от них санузлы

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как рассказали сами ученики, директор установила запрет на хождение в туалет во время занятий, поэтому санузлы оставались запертыми на ключ во время занятий, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
В итоге школьникам пришлось бегать по этажам в попытках найти работающий туалет. В управлении образования ответили, что один из мужских санузлов был закрыт в связи с ремонтом. Заперли его на время.
Также здесь сообщили, что директор не приказывала запирать туалеты на время занятий. А кроме закрытого санузла из-за ремонта, есть еще четыре туалетных комнаты для мальчиков. Отдельные туалеты в школе работают для девочек.
Ранее жители Тагилстроя пожаловались на роящихся в отходах подростков.