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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Следователи ищут свидетелей стрельбы по поезду под Екатеринбургом

Следователи ищут свидетелей стрельбы по поезду под Екатеринбургом

11 апреля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
На остановке под Екатеринбургом неизвестные злоумышленники обстреляли поезд. Их разыскали, теперь очевидцев просят дать показания.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Обстрел произошел 16 марта. Пострадали пригородные поезда «Ощепково — Екатеринбург» и «Нижняя — Екатеринбург», сообщили в МВД России по УрФО.

Внутри находились пассажиры. Они не пострадали, теперь же их просят ответить на вопросы следователей. Известно, что пули летели в вагоны №2, 3 и 4.

Следователям известно, что стрелявшие — два подростка, из оперативно задержали. Стрелял один из них, которому 17 лет.

Ранее другие школьники обстреляли автобус в Каменске-Уральском. Их тоже удалось задержать.

Неизвестные обстреляли машину с двумя женщинами и 6-летним ребенком в Екатеринбурге
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