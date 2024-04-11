Следователи ищут свидетелей стрельбы по поезду под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Обстрел произошел 16 марта. Пострадали пригородные поезда «Ощепково — Екатеринбург» и «Нижняя — Екатеринбург», сообщили в МВД России по УрФО.
Внутри находились пассажиры. Они не пострадали, теперь же их просят ответить на вопросы следователей. Известно, что пули летели в вагоны №2, 3 и 4.
Следователям известно, что стрелявшие — два подростка, из оперативно задержали. Стрелял один из них, которому 17 лет.
Ранее другие школьники обстреляли автобус в Каменске-Уральском. Их тоже удалось задержать.