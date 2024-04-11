Сотрудник полиции в Пермском крае расстрелял друзей из пистолета

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Друзья встретились после рабочего дня в гараже, а затем ушли в квартиру одного из приятелей, где употребляли алкогольные напитки, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Ночью обвиняемый отправился домой, однако зачем-то решил вернуться. Когда ему открыл хозяин квартиры, мужчина выстрелил ему в живот. Другому приятелю пуля прилетела в спину.
Оба пострадавших остались живы, а нападавший утром не смог вспомнить, что случилось. От службы в полиции его отстранили, при этом разрешили работать водителем. В органах проводится служебная проверка.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина направил на курьера сервиса доставки пистолет и требовал, чтобы он разделся. Молодой человек сумел уехать. Оружие было незаряженным.