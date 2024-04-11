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Сотрудник полиции в Пермском крае расстрелял друзей из пистолета

Сотрудник полиции в Пермском крае расстрелял друзей из пистолета

11 апреля 2024, 11:31
Фото: 1MI
В пермском городе Березники 29-летний сотрудник полиции выстрелил из табельного пистолета в своих друзей.

Друзья встретились после рабочего дня в гараже, а затем ушли в квартиру одного из приятелей, где употребляли алкогольные напитки, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Ночью обвиняемый отправился домой, однако зачем-то решил вернуться. Когда ему открыл хозяин квартиры, мужчина выстрелил ему в живот. Другому приятелю пуля прилетела в спину.

Оба пострадавших остались живы, а нападавший утром не смог вспомнить, что случилось. От службы в полиции его отстранили, при этом разрешили работать водителем. В органах проводится служебная проверка.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина направил на курьера сервиса доставки пистолет и требовал, чтобы он разделся. Молодой человек сумел уехать. Оружие было незаряженным.

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#Происшествия#Проверка#Полиция#Криминал#Оружие#Стрельба#Пистолет#ЧП#Пермский край#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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