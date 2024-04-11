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Сотрудникам «Водоканала» в Североуральске руководство задолжало более 4 млн рублей

Сотрудникам «Водоканала» в Североуральске руководство задолжало более 4 млн рублей

11 апреля 2024, 05:56
Фото: 1MI
«Водоканал» в Североуральске погасил долги по зарплате своим сотрудникам. Общая сумма долга превысила четыре миллиона рублей.

У организации образовались долги по выплате зарплаты своим сотрудникам за декабрь 2023 года, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вследствие этого в надзорном органе было возбуждено административное дело в отношении руководителя данной организации.

По результатам его рассмотрения руководителя оштрафовали на 22 тысячи рублей, а также обязали его выплатить сотрудникам заработную плату. После этого долги по зарплате были выплачены полностью.

Напомним, в Качканаре у руководства местной больницы образовался долг перед подрядчиками по закупке лекарств. Сумма задолженности составляла более 54 миллиона рублей. Сейчас она погашена.

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#Общество#Прокуратура#Суд#Деньги#Штраф#Североуральск#Административное дело#Зарплата#Долги#Руководитель#МУП "Водоканал"#Сотрудники#Организация#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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