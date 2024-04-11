Сотрудникам «Водоканала» в Североуральске руководство задолжало более 4 млн рублей

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
У организации образовались долги по выплате зарплаты своим сотрудникам за декабрь 2023 года, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Вследствие этого в надзорном органе было возбуждено административное дело в отношении руководителя данной организации.
По результатам его рассмотрения руководителя оштрафовали на 22 тысячи рублей, а также обязали его выплатить сотрудникам заработную плату. После этого долги по зарплате были выплачены полностью.
Напомним, в Качканаре у руководства местной больницы образовался долг перед подрядчиками по закупке лекарств. Сумма задолженности составляла более 54 миллиона рублей. Сейчас она погашена.