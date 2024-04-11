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Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле составили 100 протоколов на жителей Вагонки

Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле составили 100 протоколов на жителей Вагонки

11 апреля 2024, 10:15
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции организовали профилактический рейд в районе Вагонки.

Так, особое внимание правоохранители уделили беседам с горожанами о мошенниках и объяснениям, как не стать жертвой обмана, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

По результатам данного мероприятия было составлено не менее 100 протоколов. Большая их часть составлена за нарушения ПДД. Трое человек были привлечены к ответственности за нарушение ограничений.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В отношении восьми родителей составлены материалы за плохое воспитание и содержание детей. 10 человек распивали алкоголь в общественных местах, а шесть человек не исполняли административное наказание.

Напомним, 6 апреля 2024 года в Екатеринбурге полицейские провели с пенсионерами беседу о том, как не попасться на мошеннические схемы.

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