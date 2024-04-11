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СПА-комплекс в Екатеринбурге временно закрыли из-за нарушений пожарных норм

СПА-комплекс в Екатеринбурге временно закрыли из-за нарушений пожарных норм

11 апреля 2024, 05:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге закрыли СПА-комплекс «Родная банька» на улице Братская на 22 дня из-за обнаруженных нарушений.

Проверку в СПА-комплексе организовали после результатов инспекции МЧС. В это время были обнаружены несоблюдения пожарных нормативов, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.

Так, дверь запасного выхода в случае эвакуации закрыта и изнутри не может открываться без ключа, в помещениях нет пожарных оповещателей, в организации хранятся горючие вещества.

В связи с этим суд приостановил работу комплекса на 22 дня. Двери на входе опечатали. Хозяин комплекса должен в течение установленного срока ликвидировать нарушения.

Напомним, в Екатеринбурге приостановлена работа ДК «Химмаш» из-за несоблюдений пожарной безопасности.

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#Происшествия#Пожарная безопасность#Инспекция#ЧП#Нарушения#Приостановка#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#МЧС#Спа-центр
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