СПА-комплекс в Екатеринбурге временно закрыли из-за нарушений пожарных норм

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Проверку в СПА-комплексе организовали после результатов инспекции МЧС. В это время были обнаружены несоблюдения пожарных нормативов, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.
Так, дверь запасного выхода в случае эвакуации закрыта и изнутри не может открываться без ключа, в помещениях нет пожарных оповещателей, в организации хранятся горючие вещества.
В связи с этим суд приостановил работу комплекса на 22 дня. Двери на входе опечатали. Хозяин комплекса должен в течение установленного срока ликвидировать нарушения.
Напомним, в Екатеринбурге приостановлена работа ДК «Химмаш» из-за несоблюдений пожарной безопасности.