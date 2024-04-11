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Старинная книга продается в Нижнем Тагиле за 20 миллионов рублей

Старинная книга продается в Нижнем Тагиле за 20 миллионов рублей

11 апреля 2024, 07:02
Фото: Сайт объявлений Авито
В Нижнем Тагиле продается старинная книга «Триодь Цветная», написанная от руки. Ее стоимость составляет 20 миллионов рублей.

Владельцу этой книги она досталась по наследству от предыдущих поколений. Писать ее начали приблизительно в 60-е годы XIX века и продолжали писать представители нескольких поколений семьи. На данный момент в книге более 400 листов, пишет ИА «Все новости».

В книге несколько видов бумаги, разные почерки, также в ней присутствуют разные дополнения. Тагильчанин заказал ее экспертизу на истфаке УрФУ.

Фото: Сайт объявлений Авито

Эксперты пришли к выводу, что при создании книги использовались чернила на яичной основе, которые также использовались в иконописи, и железно-галловые чернила. По словам продавца, несколько человек уже проявляли интерес к реликвии, однако реального покупателя пока нет.

Напомним, в Нижнем Тагиле продается метеорит за 5 миллионов рублей.

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