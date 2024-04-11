tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Детский лагерь под Екатеринбургом заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка

Свердловский детский лагерь заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка

11 апреля 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney

Детский лагерь под Екатеринбургом заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка

Суд взыскал с детского лагеря «Талый ключ», который находится под Екатеринбургом, 776 тысяч. Дело в том, что там травмировался ребенок во время прыжков на батуте.

В суд обратилась свердловчанка Ксения. Она рассказала, что отправила 9-летнего сына на три недели в лагерь. Там он получил травму, когда прыгал на батуте: упал и ударился спиной о горку.

После этого он пожаловался воспитателям на боль в спине. Ребенка госпитализировали, в медучреждении установили, что у мальчика сломан один позвонок.

Лечение было длительным и, по его завершении, мать ребенка пошла в суд с иском к лагерю. Ксения поясняла, что ее ребенок травмировался, потому что за ним никто не присматривал, сообщает Свердловский облсуд.

Представители лагеря не согласились с этим. Они пояснили, что воспитатель была рядом, но не смогла предотвратить падения ребенка, который сам нарушил правила безопасности.

Сперва с лагеря должны были взыскать 517 тысяч, но его представители попытались оспорить это решение. Тогда свердловский облсуд пересмотрел дело и решил увеличить сумму компенсации в пользу матери мальчика. Всего лагерь должен выплатить 776 175 рублей.

Ранее сообщалось, что столб упал на иномарку в Екатеринбурге. За это ее владелец отсудил 170 тысяч.

Росгосцирк отсудил у мэрии Екатеринбурга 85 млн рублей за изъятую землю
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбургский ТЦ пытается отсудить у бельгийского банка 4,8 млн долларовУВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долгиЖитель Ивделя отсудил у предприятия более миллиона за травму стопы
#Происшествия#Ребенок#Травма#Дети#Суд#Лечение#Компенсация#Иск#Детский лагерь#Госпитализация#Взыскание#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Правила безопасности
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:14
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Сегодня, 09:31
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле составили 100 протоколов на жителей Вагонки
Сегодня, 10:15
Жителям Свердловской области запретили ночевать в лесах
Сегодня, 08:42
"