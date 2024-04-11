Свердловский детский лагерь заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В суд обратилась свердловчанка Ксения. Она рассказала, что отправила 9-летнего сына на три недели в лагерь. Там он получил травму, когда прыгал на батуте: упал и ударился спиной о горку.
После этого он пожаловался воспитателям на боль в спине. Ребенка госпитализировали, в медучреждении установили, что у мальчика сломан один позвонок.
Лечение было длительным и, по его завершении, мать ребенка пошла в суд с иском к лагерю. Ксения поясняла, что ее ребенок травмировался, потому что за ним никто не присматривал, сообщает Свердловский облсуд.
Представители лагеря не согласились с этим. Они пояснили, что воспитатель была рядом, но не смогла предотвратить падения ребенка, который сам нарушил правила безопасности.
Сперва с лагеря должны были взыскать 517 тысяч, но его представители попытались оспорить это решение. Тогда свердловский облсуд пересмотрел дело и решил увеличить сумму компенсации в пользу матери мальчика. Всего лагерь должен выплатить 776 175 рублей.
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