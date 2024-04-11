«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила

В разговоре с отцом один из 12-летних сыновей пытается выяснить, действительно ли они с братом — разнояйцевые близнецы. Мальчик уверен, что его брат в исполнении Александра Попова выглядит гораздо старше. Отец объясняет парню, почему так могло произойти: вакцинация, бесплатные детский сад, пеленание, телевизионные шоу и многое другое. Одной из таких причин, по мнению героя Вячеслава Мясникова, является то, что его более зрелый на вид «сын» отдыхал в детстве у бабушки в Нижнем Тагиле.