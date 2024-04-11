«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В разговоре с отцом один из 12-летних сыновей пытается выяснить, действительно ли они с братом — разнояйцевые близнецы. Мальчик уверен, что его брат в исполнении Александра Попова выглядит гораздо старше. Отец объясняет парню, почему так могло произойти: вакцинация, бесплатные детский сад, пеленание, телевизионные шоу и многое другое. Одной из таких причин, по мнению героя Вячеслава Мясникова, является то, что его более зрелый на вид «сын» отдыхал в детстве у бабушки в Нижнем Тагиле.
Мне там нравится все. Небо зеленое, снег красный. У нас в Тагиле можно безопасно купаться везде. Там в реке все живое сдохло, в любом месте заходишь — никто не укусит, — говорит сын.
«Пельмени» регулярно поднимают социально значимые для Нижнего Тагила темы, а также проблемы внутреннего туризма страны. В начале марта, к примеру, они порассуждали на тему, почему никто не хочет в Нижний Тагил, особенно в контексте исполнения мечты о побеге возлюбленных.
Отметим, что проблема утечки молодежи рассматривается чиновниками и депутатами Нижнего Тагила. А тема экологии города и воздействия выбросов заводов-загрязнителей постоянно поднимается в СМИ и социальных сетях. Редакция TagilCity.ru советует жаловаться на факты загрязнений в ответственные ведомства. По официальным данным, Нижний Тагил вошел в рейтинг самых грязных уральских городов.