Труп подростка обнаружен под окнами дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Известно, что подросток пришел домой из учебного учреждения, куда недавно вызвали на беседу его маму. Смерть мальчика наступила примерно в 14:00.
Все детали трагедии устанавливаются. Следователи выясняют, почему мальчик умер. Рассматривается и версия о суициде.
Незадолго до гибели у мальчика случались ссоры со сверстниками, а также он участвовал в драках, отмечает «КП-Екатеринбург».
Ранее в Асбесте нашли труп ранее пропавшей женщины.