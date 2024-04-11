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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Труп подростка обнаружен под окнами дома в Екатеринбурге

Труп подростка обнаружен под окнами дома в Екатеринбурге

11 апреля 2024, 12:35
Фото: E1
В Екатеринбурге под окнами многоэтажки найдено тело 12-летнего мальчика. Труп обнаружен 11 апреля на улице Новгородцевой.

Известно, что подросток пришел домой из учебного учреждения, куда недавно вызвали на беседу его маму. Смерть мальчика наступила примерно в 14:00.

Все детали трагедии устанавливаются. Следователи выясняют, почему мальчик умер. Рассматривается и версия о суициде.

Незадолго до гибели у мальчика случались ссоры со сверстниками, а также он участвовал в драках, отмечает «КП-Екатеринбург».

Ранее в Асбесте нашли труп ранее пропавшей женщины.

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