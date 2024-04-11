У матери погибшего в Екатеринбурге подростка случился эмоциональный срыв

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
После того, как на улице Новгородцевой нашли тело 12-летнего мальчика Димы, на место трагедии выехал начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица. Однако мать не могла разговаривать, отец пытался объясняться с правоохранителями, но тоже убежал в слезах. Давать показания пришлось дедушке. В ситуации разбирался портал E1.
У матери случился нервный срыв, она очень сильно кричала в коридоре около квартиры и повторяла, что не может выйти на улицу, пока он там лежит. Ее утешала бабушка. По ее словам, она тоже когда-то потеряла ребенка. С журналистами согласился пообщаться только дедушка мальчика, которому также пришлось разговаривать с полицией.
Мужчина рассказал, что у мальчика, который учился в школе №151, были проблемы, но не с оценками, а со сверстниками. При этом ребенок занимался каратэ. Также, по некоторым данным, перед самоубийством ребенок сообщил матери, что ее вызывают к директору.
В семье растут еще два ребенка — мальчики-двойняшки. Отец ранее работал вахтовым методом, мама — педагог дополнительного образования. Соседи, с которыми поговорили журналисты, очень хорошо отзывались о Диме: вежливый, доброжелательный, всегда готов помочь. А вот родители с соседями практически не общались и детей воспитывали в строгости. Однако все трое мальчиков были хорошо одеты, у них были игрушки и все необходимое.
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