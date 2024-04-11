tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

У матери мальчика, покончившего с собой в Екатеринбурге, произошел нервный срыв

У матери погибшего в Екатеринбурге подростка случился эмоциональный срыв

11 апреля 2024, 15:54
Фото: 1MI

У матери мальчика, покончившего с собой в Екатеринбурге, произошел нервный срыв

Семья покончившего с собой 12-летнего мальчика из Екатеринбурга была в глубоком шоке. Мать мальчика даже не смогла пообщаться с полицейскими.

После того, как на улице Новгородцевой нашли тело 12-летнего мальчика Димы, на место трагедии выехал начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица. Однако мать не могла разговаривать, отец пытался объясняться с правоохранителями, но тоже убежал в слезах. Давать показания пришлось дедушке. В ситуации разбирался портал E1.

Труп подростка обнаружен под окнами дома в Екатеринбурге
Узнать подробнее

У матери случился нервный срыв, она очень сильно кричала в коридоре около квартиры и повторяла, что не может выйти на улицу, пока он там лежит. Ее утешала бабушка. По ее словам, она тоже когда-то потеряла ребенка. С журналистами согласился пообщаться только дедушка мальчика, которому также пришлось разговаривать с полицией.

Мужчина рассказал, что у мальчика, который учился в школе №151, были проблемы, но не с оценками, а со сверстниками. При этом ребенок занимался каратэ. Также, по некоторым данным, перед самоубийством ребенок сообщил матери, что ее вызывают к директору.

В семье растут еще два ребенка — мальчики-двойняшки. Отец ранее работал вахтовым методом, мама — педагог дополнительного образования. Соседи, с которыми поговорили журналисты, очень хорошо отзывались о Диме: вежливый, доброжелательный, всегда готов помочь. А вот родители с соседями практически не общались и детей воспитывали в строгости. Однако все трое мальчиков были хорошо одеты, у них были игрушки и все необходимое.

Ранее счеты с жизнью свел 15-летний подросток из Нижнего Тагила.

Читайте также:
Шеф полиции Екатеринбурга приехал к дому с трупом подросткаПодросток повторно пропал в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге учительница «воспитывала» ребенка с помощью рукоприкладства
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Полиция#Школа#Суицид#Родители#18+#Екатеринбург#Подросток
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:14
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Сегодня, 09:31
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле составили 100 протоколов на жителей Вагонки
Сегодня, 10:15
Жителям Свердловской области запретили ночевать в лесах
Сегодня, 08:42
"