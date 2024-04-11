У матери погибшего в Екатеринбурге подростка случился эмоциональный срыв

В семье растут еще два ребенка — мальчики-двойняшки. Отец ранее работал вахтовым методом, мама — педагог дополнительного образования. Соседи, с которыми поговорили журналисты, очень хорошо отзывались о Диме: вежливый, доброжелательный, всегда готов помочь. А вот родители с соседями практически не общались и детей воспитывали в строгости. Однако все трое мальчиков были хорошо одеты, у них были игрушки и все необходимое.