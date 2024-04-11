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В Нижнем Тагиле пострадавшие в аварии ищут свидетелей

Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле

11 апреля 2024, 15:27
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле пострадавшие в аварии ищут свидетелей

Участник аварии на Вагонке Артем П., произошедшей 9 апреля, ищет свидетелей ДТП. Он уверен, что свидетельские показания могут предоставить как минимум два водителя мимо проезжавших авто.

Артем П. находился в Renault Fluence вместе с женой и младенцем. Поворачивая на улицу Окунева в них въехало встречное авто — Chevrolet Clan.

Мы ехали по Ленинградскому проспекту со стороны улицы Юности, поворачивали на перекрестке на улицу Окунева. И в этот момент произошло столкновение с автомобилем, который двигался по встречному движению. Он ехал на желтый свет, — рассказал редакции TagilCity.ru водитель пострадавшего авто.
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Сейчас для Артема и для других участников аварии начинаются разбирательства. Тагильчанин обращается ко всем возможным свидетелям ДТП, которые могли бы дать показания в ГАИ.

Когда я поворачивал, там машина остановилась на светофоре. У этой женщины не было видеорегистратора, мы хотим ее найти. Еще за нами стоял внедорожник, возможно, он что-то снял на видеорегистратор. Большая просьба откликнуться, — говорит Артем.

Молодой человек пояснил, что он уже запросил запись с камер, расположенных на этом перекрестке. Сейчас его задача — доказать, что он не виновен в аварии.

Напомним, авария произошла в послеобеденное время 9 апреля. Водитель на Renault поворачивал налево, в это время в него въехал Chevrolet. После столкновения вторая машина врезалась в Lada. У пассажирки Renault — сотрясение и ссадина. Тагильчане отмечают, что движение на перекрестке стало некомфортным после установки светофора: повернуть налево, на Окунева, становится трудно из-за плотного встречного движения, а также из-за проезжающих трамваев.

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