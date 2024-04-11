Участник аварии на Вагонке ищет свидетелей ДТП в Нижнем Тагиле

Напомним, авария произошла в послеобеденное время 9 апреля. Водитель на Renault поворачивал налево, в это время в него въехал Chevrolet. После столкновения вторая машина врезалась в Lada. У пассажирки Renault — сотрясение и ссадина. Тагильчане отмечают, что движение на перекрестке стало некомфортным после установки светофора: повернуть налево, на Окунева, становится трудно из-за плотного встречного движения, а также из-за проезжающих трамваев.