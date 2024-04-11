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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Ураганный ветер придет 12 апреля в Свердловскую область

Ураганный ветер накроет Свердловскую область

11 апреля 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney

Ураганный ветер придет 12 апреля в Свердловскую область

В Свердловской области 12 апреля прогнозируется сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 23 метров в секунду.

Об этом предупредило свердловское МЧС. В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 и 112.

Граждан просят придерживаться мер безопасности: не стоять под рекламными щитами и электропроводами, не прятаться от ветра около деревьев. Во время сильного ветра лучше всего находиться в здании, либо в подземном переходе, если ураган внезапно застал человека на улице.

Ранее сообщалось, что дождливая погода накроет Нижний Тагил в выходные. Воздух прогреется максимум до +7.

Ураганный ветер накроет Свердловскую область на два дня
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#Свердловская область#Безопасность#Ветер#ЧП#Окружающая среда#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина#Ветреная погода
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