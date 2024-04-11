Ураганный ветер накроет Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Об этом предупредило свердловское МЧС. В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 и 112.
Граждан просят придерживаться мер безопасности: не стоять под рекламными щитами и электропроводами, не прятаться от ветра около деревьев. Во время сильного ветра лучше всего находиться в здании, либо в подземном переходе, если ураган внезапно застал человека на улице.
Ранее сообщалось, что дождливая погода накроет Нижний Тагил в выходные. Воздух прогреется максимум до +7.