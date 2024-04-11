В Березовском простятся сразу с двумя погибшими на СВО Евгениями

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Березовском родные, друзья и земляки проводят в последний путь двоих военнослужащих, Евгения Субботкина и Евгения Веселова, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает мэр Березовского Евгений Писцов.
Евгений Веселов жил в поселке Монетном, работал электромонтажником. Воинский долг он исполнял в Крынках Херсонской области. Был большим любителем и знатоком истории. На СВО молодой человек ушел добровольцем вместе со своим лучшим другом. Прощание с Евгением Веселовым пройдет в родном поселке перед обелиском Славы.
Младший сержант Евгений Субботкин был опытным военным, принимал участие в Чеченских кампаниях. Был обладателем «Зеленого берета» и имел почетную награду — медаль Суворова. После возвращения в родной город трудился машинистом башенного крана. Евгений Субботкин погиб при освобождении поселка Северное в ДНР. Похоронят героя в поселке Лосиный, здесь пройдет траурный митинг и отпевание.