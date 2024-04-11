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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

Двоих бойцов СВО проводят в последний путь в Березовском

В Березовском простятся сразу с двумя погибшими на СВО Евгениями

11 апреля 2024, 12:35
Фото: 1MI

Двоих бойцов СВО проводят в последний путь в Березовском

Прощание с военнослужащими Евгением Субботкиным и Евгением Веселовым из Березовского пройдет 12 апреля.

В Березовском родные, друзья и земляки проводят в последний путь двоих военнослужащих, Евгения Субботкина и Евгения Веселова, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает мэр Березовского Евгений Писцов.

Евгений Веселов жил в поселке Монетном, работал электромонтажником. Воинский долг он исполнял в Крынках Херсонской области. Был большим любителем и знатоком истории. На СВО молодой человек ушел добровольцем вместе со своим лучшим другом. Прощание с Евгением Веселовым пройдет в родном поселке перед обелиском Славы.

Фото: Евгений Писцов в ВК

Младший сержант Евгений Субботкин был опытным военным, принимал участие в Чеченских кампаниях. Был обладателем «Зеленого берета» и имел почетную награду — медаль Суворова. После возвращения в родной город трудился машинистом башенного крана. Евгений Субботкин погиб при освобождении поселка Северное в ДНР. Похоронят героя в поселке Лосиный, здесь пройдет траурный митинг и отпевание.

Фото: Евгений Писцов в ВК

В Нижнем Тагиле 12 апреля простятся с погибшим на СВО Сергеем Щелчковым.

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