В Березовском простятся сразу с двумя погибшими на СВО Евгениями

Евгений Веселов жил в поселке Монетном, работал электромонтажником. Воинский долг он исполнял в Крынках Херсонской области. Был большим любителем и знатоком истории. На СВО молодой человек ушел добровольцем вместе со своим лучшим другом. Прощание с Евгением Веселовым пройдет в родном поселке перед обелиском Славы.