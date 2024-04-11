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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Массажист из Екатеринбурга обманул женщину на 2 миллиона

В деле массажиста-обманщика из Екатеринбурга появилась новая жертва

11 апреля 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney

Массажист из Екатеринбурга обманул женщину на 2 миллиона

В Екатеринбурге массажист обманул 53-летнюю женщину на два миллиона. Злоумышленнику 35 лет.

Познакомились они в SPA-салоне. Там массажист Егор работал массажистом. В какой-то момент он получил доступ к банковским картам клиентки, оформил на нее кредиты, а все деньги перевел на свои счета, пишет Ура.ру.

Пострадавшую зовут Светлана. Она — вторая жертва этого массажиста. Первая пострадавшая самостоятельно взяла кредит под залог квартиры и отдала предполагаемому аферисту миллион.

Вторая пострадавшая, Светлана, рассказала, что ей понравился массаж, и тогда она решила записаться на курс из 10 посещений. Он стоил чуть больше 20 тысяч. Светлана вспоминает, что массажист умело втерся ей в доверие, расположил к себе.

Во время одной из бесед Светлана поделилась с мастером, что у нее есть долги по кредитам. Мастер предложил помощь. В один из дней Светлана пригласила массажиста к себе, чтобы решить тот вопрос. Она отдала Егору телефон.

После этого она пошла готовить для него угощение. А Егор в это время перевел себе средства. После этого она обратилась в полицию.

Всех тех, кто тоже пострадал от его действий, просят сообщить об этом в полицию.

Ранее свердловчанин обманул любовницу на два миллиона ради покупки квартиры для жены.

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