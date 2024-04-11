В деле массажиста-обманщика из Екатеринбурга появилась новая жертва

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Познакомились они в SPA-салоне. Там массажист Егор работал массажистом. В какой-то момент он получил доступ к банковским картам клиентки, оформил на нее кредиты, а все деньги перевел на свои счета, пишет Ура.ру.
Пострадавшую зовут Светлана. Она — вторая жертва этого массажиста. Первая пострадавшая самостоятельно взяла кредит под залог квартиры и отдала предполагаемому аферисту миллион.
Вторая пострадавшая, Светлана, рассказала, что ей понравился массаж, и тогда она решила записаться на курс из 10 посещений. Он стоил чуть больше 20 тысяч. Светлана вспоминает, что массажист умело втерся ей в доверие, расположил к себе.
Во время одной из бесед Светлана поделилась с мастером, что у нее есть долги по кредитам. Мастер предложил помощь. В один из дней Светлана пригласила массажиста к себе, чтобы решить тот вопрос. Она отдала Егору телефон.
После этого она пошла готовить для него угощение. А Егор в это время перевел себе средства. После этого она обратилась в полицию.
Всех тех, кто тоже пострадал от его действий, просят сообщить об этом в полицию.
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