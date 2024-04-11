В Екатеринбурге спасена голая женщина, которая резала себя на краю окна

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Известно, что высовывалась она из окна пятого этажа одного из домов на улице Стрелочников. В результате ее затащили в квартиру, а затем посадили в машину скорой, пишет Ура.ру.
Вскрывать квартиру пришлось с ломом. К месту ЧП приехали муж женщины и ее друзья.
Известно, что женщина резалась стеклом на протяжении около двух часов. Несколько дней назад, как утверждают соседи, екатеринбурженка выбросила телевизор из окна. Также она требовала вернуть ей двоих детей.
Ранее сообщалось, что женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Нижнем Тагиле.