tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Голая жительница Екатеринбурга резала себя на краю окна и осталась жива

В Екатеринбурге спасена голая женщина, которая резала себя на краю окна

11 апреля 2024, 07:02
Фото: 1MI

Голая жительница Екатеринбурга резала себя на краю окна и осталась жива

В Екатеринбурге спасена жизнь женщины, которая стояла на краю окна и резала себя. Екатеринбурженка была полностью обнажена.

Известно, что высовывалась она из окна пятого этажа одного из домов на улице Стрелочников. В результате ее затащили в квартиру, а затем посадили в машину скорой, пишет Ура.ру.

Вскрывать квартиру пришлось с ломом. К месту ЧП приехали муж женщины и ее друзья.

Известно, что женщина резалась стеклом на протяжении около двух часов. Несколько дней назад, как утверждают соседи, екатеринбурженка выбросила телевизор из окна. Также она требовала вернуть ей двоих детей.

Ранее сообщалось, что женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Нижнем Тагиле.

Выпавшего из окна мальчика в Нижнем Тагиле отвезли в больницу в Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпавшую из окна 20 этажа девушку в Екатеринбурге выписали домой«Вылез в окно и орет несвязный бред»: в Екатеринбурге из окна чуть не выпал юноша
#Происшествия#Дети#Свердловская область#Женщина#Окно#Скорая помощь#Спасение#Муж#Соседи#Телевизор#Друзья#Стекло#18+#Екатеринбург#Лом#Голая#Происшествие#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Большегрузы едут по ВМЗ в Нижнем Тагиле из-за закрытого моста на Серовском тракте
Вчера, 11:31
Два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:42
Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня
Вчера, 12:19
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
9 апреля, 08:54
"