В Екатеринбурге толпа мигрантов на Сортировке врассыпную бросилась от силовиков

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
В Екатеринбурге в ходе облавы на мигрантов в среду, 10 апреля, десятки нелегалов смогли покинуть «Таганские ряды». Видео с бегством иностранных граждан с рынка опубликовал тг-канал «Безумный Екб».
Бегут не только мужчины, но и женщины. Они покидают территорию рынка в большой спешке. В полиции пояснили, что рейд был плановым. Такие мероприятия проходят с периодичностью примерно раз в неделю.
С начала года полиция выявила и поставила на учет около 920 мигрантов, которые уклоняются от прохождения воинской службы. Около 130 человек отправились служить по контракту.
Суды Екатеринбурга практически ежедневно выдворяют за пределы России нелегалов.