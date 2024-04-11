tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В Екатеринбурге мигранты на Сортировке пытались сбежать от силовиков

В Екатеринбурге толпа мигрантов на Сортировке врассыпную бросилась от силовиков

11 апреля 2024, 08:44
Фото: тг-канал «Безумный Екб»

В Екатеринбурге мигранты на Сортировке пытались сбежать от силовиков

Десятки мигрантов сбежали во время рейда силовиков на «Таганских рядах» в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге в ходе облавы на мигрантов в среду, 10 апреля, десятки нелегалов смогли покинуть «Таганские ряды». Видео с бегством иностранных граждан с рынка опубликовал тг-канал «Безумный Екб».

Видео: тг-канал «Безумный Екб»

Бегут не только мужчины, но и женщины. Они покидают территорию рынка в большой спешке. В полиции пояснили, что рейд был плановым. Такие мероприятия проходят с периодичностью примерно раз в неделю.

С начала года полиция выявила и поставила на учет около 920 мигрантов, которые уклоняются от прохождения воинской службы. Около 130 человек отправились служить по контракту.

Суды Екатеринбурга практически ежедневно выдворяют за пределы России нелегалов.

Читайте также:
В Екатеринбурге прошли рейды силовиков в Цыганском поселке и ТЦ «Пассаж»Силовики устроили облаву на мигрантов на «Таганском ряду» в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге полиция гоняла рыбаков на льду в центре города
#Общество#Полиция#Рейд#Видео#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Сбежавшие#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Большегрузы едут по ВМЗ в Нижнем Тагиле из-за закрытого моста на Серовском тракте
Вчера, 11:31
Два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:42
Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня
Вчера, 12:19
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
9 апреля, 08:54
"