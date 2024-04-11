tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Нижнем Тагиле похоронят погибшего на СВО мужчину

В Нижнем Тагиле похоронят погибшего на СВО мужчину

11 апреля 2024, 06:16
В Нижнем Тагиле состоятся похороны 38-летнего солдата Сергея Щелчкова. Военному было 38 лет, он погиб в бою.

Родные солдата отзываются о нем как о честном, сильном и смелом человеке. Они отметили, что он строил большие планы на ближайшее будущее, сообщили они в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Просим прийти всех, кто знал, любил и уважал Сергея, — отметили родные.

Прощание состоится 12 апреля в 12:30 в похоронном зале, расположенном на улице Челюскинцев.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб мотострелок из Каменска-Уральского.

Семьянин и рабочий завода из Каменска-Уральского погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Екатеринбурга найден труп мужчины. Он погиб от огнестрельного оружияЖитель Артемовского погиб на СВОСапер из Свердловской области с позывным Молчун погиб на СВО
#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Солдат#Похороны#Прощание#18+#Екатеринбург#СВО#Родные#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Вчера, 12:39
Собаки попали в ловушку? Жителей Нижнего Тагила спасают щенят вечно рожающей Маши
Вчера, 11:26
Большегрузы едут по ВМЗ в Нижнем Тагиле из-за закрытого моста на Серовском тракте
Вчера, 11:31
Два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:42
Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня
Вчера, 12:19
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
9 апреля, 08:54
"