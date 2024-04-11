В Нижнем Тагиле похоронят погибшего на СВО мужчину

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Родные солдата отзываются о нем как о честном, сильном и смелом человеке. Они отметили, что он строил большие планы на ближайшее будущее, сообщили они в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Просим прийти всех, кто знал, любил и уважал Сергея, — отметили родные.
Прощание состоится 12 апреля в 12:30 в похоронном зале, расположенном на улице Челюскинцев.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб мотострелок из Каменска-Уральского.