В Первоуральске задержан домогавшийся до ребенка наркоман

По данным источника, всю эту картину видели другие пассажиры, но они не пришли на помощь ребенку. Предполагаемый злоумышленник работал таксистом. Во время задержания он сказал, что под наркотиками. Вследствие этого он якобы не помнит, что вообще делал последнее время. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.