В Первоуральске задержан домогавшийся до ребенка наркоман

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Приставать к школьнице он начал в автобусе на глазах у других людей, пишет Ура.ру.
По словам очевидцев, мужчина был не в себе. Он бегал и пугал горожан в микрорайоне Талица. Прохожие позвонили в полицию, и тогда он был задержан.
Когда нарушителя общественного порядка отвезли в отделение, выяснилось, что на него уже поступило заявление от родители той девочки из автобуса. Он пытался ее трогать за разные части тела во время поездки на автобусе №4.
По данным источника, всю эту картину видели другие пассажиры, но они не пришли на помощь ребенку. Предполагаемый злоумышленник работал таксистом. Во время задержания он сказал, что под наркотиками. Вследствие этого он якобы не помнит, что вообще делал последнее время. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что водитель-наркоман с двухлетним стажем из Нижнего Тагила предстанет перед судом.