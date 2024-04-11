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Водитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком в Пермском крае

Водитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком в Пермском крае

11 апреля 2024, 09:32
Фото: 1MI
В Пермском крае 72-летний водитель автомобиля Lada Granta погиб в столкновении с грузовиком «КАМАЗ» на трассе деревня Ванюки — Пыж. ДТП случилось 10 апреля 2024 года.

По предварительной информации, на перекрестке водитель легковой машины не пропустил грузовой транспорт, вследствие чего произошло столкновение. Водитель Lada скончался, рассказали в пресс-службе автоинспекции Прикамья.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смертельной аварии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, 10 апреля 2024 года на Тюменском тракте двое человек погибло в аварии. Двое с полученными травмами оказались в больнице.

Автомобиль перевернулся: водитель скончался в ДТП на Пермском тракте
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