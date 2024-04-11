Водитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
По предварительной информации, на перекрестке водитель легковой машины не пропустил грузовой транспорт, вследствие чего произошло столкновение. Водитель Lada скончался, рассказали в пресс-службе автоинспекции Прикамья.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смертельной аварии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, 10 апреля 2024 года на Тюменском тракте двое человек погибло в аварии. Двое с полученными травмами оказались в больнице.