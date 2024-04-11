Вооруженный спецназ ворвался к инвалиду-колясочнику из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Произошло все это в квартире на Корепина, 29а. Соседи отмечают, что спецназовцы были в специальной экипировке. В квартире и машине колясочника состоялся обыск, пишет Е1. Сосед отметил, что обыскивали силовики элитный BMW.
После этого, по данным источника, было возбуждено уголовное дело. Его завели за якобы попытку убийства. Это дело уже находится в стадии расследования.
Анонимный инсайдер отметил, что инвалид влетел в автомобиль некоего молодого человека по имени Герман. После этого оба мужчины вступили в конфликт, но помирились и пошли в квартиру к инвалиду распивать спиртное. Там была большая компания мужчин, которые вернулись с СВО.
В какой-то момент все они стали обижать Германа, пытаясь его ранить, он сумел скрыться и сообщить обо всем правоохранителям. Пострадавший подаловался, что у его обидчиков якобы есть огнестрельное оружие. После этого ОМОН и решил нагрянуть в квартиру к колясонику.
Напомним, что в тагильский ОМОН пришел в клуб и задержал геймера. Он играл за террористов.