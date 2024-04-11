Вооруженный спецназ ворвался к инвалиду-колясочнику из Екатеринбурга

В какой-то момент все они стали обижать Германа, пытаясь его ранить, он сумел скрыться и сообщить обо всем правоохранителям. Пострадавший подаловался, что у его обидчиков якобы есть огнестрельное оружие. После этого ОМОН и решил нагрянуть в квартиру к колясонику.