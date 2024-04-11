«Вторичка» серьезно подорожала в Екатеринбурге за месяц

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В основном квартиры подорожали в Верх-Исетском районе, пишет Ура.ру со ссылкой на агентство «Этажи».
Отмечается, что средняя стоимость предложения за март — примерно 127 тысяч за один «квадрат». Это на 1355 рублей дороже, чем на месяц раньше. В сравнении с прошлым годом «вторичка» подорожала на 17 тысяч.
И это сумма подорожания за один квадратный метр. То есть, например, квартира площадью 30 «квадратов» за год стала стоить дороже на более чем полмиллиона рублей.
Ранее сообщалось, что аренда тагильские «однушки» взлетела на 78% за год.