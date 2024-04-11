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Цены на вторичное жилье взлетели в Екатеринбурге

«Вторичка» серьезно подорожала в Екатеринбурге за месяц

11 апреля 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

Цены на вторичное жилье взлетели в Екатеринбурге

За последний месяц в Екатеринбурге подорожало вторичное жилье. Так, в марте в среднем один квадратный метр можно было приобрести на 1,3 тысячи рублей дороже, чем в феврале.

В основном квартиры подорожали в Верх-Исетском районе, пишет Ура.ру со ссылкой на агентство «Этажи».

Отмечается, что средняя стоимость предложения за март — примерно 127 тысяч за один «квадрат». Это на 1355 рублей дороже, чем на месяц раньше. В сравнении с прошлым годом «вторичка» подорожала на 17 тысяч.

И это сумма подорожания за один квадратный метр. То есть, например, квартира площадью 30 «квадратов» за год стала стоить дороже на более чем полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что аренда тагильские «однушки» взлетела на 78% за год.

На 63% подорожали квартиры в новостройках Екатеринбурга
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