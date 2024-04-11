Житель тюменского села избил приятеля поленом и сломал ему ребра

Из-за чего у них начался конфликт, нападавший разъяснить не смог. Известно, что у него уже имеется судимость. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде.