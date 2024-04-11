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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:55

Житель тюменского села избил приятеля поленом и сломал ему ребра

Житель тюменского села избил приятеля поленом и сломал ему ребра

11 апреля 2024, 10:55
Фото: 1MI
В селе Перевалово Тюменской области 50-летний местный житель набросился на приятеля с поленом.

Между друзьями во время застолья началась ссора. В какой-то момент один из них взял полено и стал избивать им приятеля. У пострадавшего диагностировали перелом ребер, рассказали в пресс-службе Тюменского УМВД.

Из-за чего у них начался конфликт, нападавший разъяснить не смог. Известно, что у него уже имеется судимость. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в марте 2024 года женщина из Ревды до смерти избила мужа.

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