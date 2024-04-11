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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Жителям Свердловской области запретили ночевать в лесах

Жителям Свердловской области запретили ночевать в лесах

11 апреля 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области введут противопожарный режим с 12 апреля 2024 года.

Из-за введения особого противопожарного режима в области местным жителям нельзя останавливаться в лесах на ночлег.

Также свердловчанам запрещается разжигать открытый огонь, жечь мусор, сухие растения и проводить работы, которые могут спровоцировать лесные пожары, рассказал замглавы области Алексей Шмыков во время заседания правительства.

Также Шмыков отметил, что сейчас в лесах уже дежурят патрульные. При этом данный режим в Северном округе Свердловской области начнет действовать с 19 апреля.

Напомним, в Свердловской области решили ужесточить наказание за нарушения пожарной безопасности.

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#Происшествия#Свердловская область#Лес#Поджог#Мусор#Огонь#Пожарная безопасность#ЧП#Противопожарный режим#Костер#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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