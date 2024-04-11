Жителям Свердловской области запретили ночевать в лесах

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Из-за введения особого противопожарного режима в области местным жителям нельзя останавливаться в лесах на ночлег.
Также свердловчанам запрещается разжигать открытый огонь, жечь мусор, сухие растения и проводить работы, которые могут спровоцировать лесные пожары, рассказал замглавы области Алексей Шмыков во время заседания правительства.
Также Шмыков отметил, что сейчас в лесах уже дежурят патрульные. При этом данный режим в Северном округе Свердловской области начнет действовать с 19 апреля.
Напомним, в Свердловской области решили ужесточить наказание за нарушения пожарной безопасности.